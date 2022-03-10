油價將坐過山車 ！分析料今年高見200美元　年底跌落50關

早前俄烏緊張局勢推動下，油價衝高直奔近140美元水平的近14年高位，儘管有不少分析認為快見頂，但仍有策略師警告，油價反彈未完。

外媒報道，RBC Capital Markets分析師Michael Tran預期，油價在夏季飆升至每桶200美元，並觸發經濟衰退，然後在年底回落至接近每桶50美元。他強調，這非預測的基本情況（base case），但認為這種情況非令人難以置信。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國及其盟友對俄羅斯實施制裁，油價已飆升約31%。Tran補充，這是多年來最緊張的基本面因素，俄羅斯和烏克蘭的事態發展燃點起一個原本已經混亂的市場。

油價上揚已經開始影響消費者在油站入油價錢。據GasBuddy數據，美國全國平均汽油價格自2008年以來首次超過每加侖4美元，過去7天已飆升41美仙。加州的汽油價格平均為5.28美元，全美國最高。

高油價令華爾街擔心美國經濟增長可能急劇放緩。Advisors Capital Management投資組合經理Joanne Feeney稱，在刺激措施減少和物價上升的情況下，消費者正面臨雙重阻力，尤其是在油價上升以及食品、二手車和新車方面。因此，這將抑制今年的消費者需求。然後，美國聯儲局將會加息。

隨着俄烏局勢趨平靜，國際油價周四(10日)升勢回軟，紐約期報每桶113.86美元，布蘭特期油報每桶117.17美元，分別升4.88%及5.61%。