越秀地產：「三條紅線」達標　未來將嚴格篩選併購項目

他說，無論中央或者各城市近期的政策來看，包括目前部分城市的按揭貸款、首期比例進行了一些調整，有利於房地產市場回暖。二月份因為天氣及農曆新年因素，成交下滑較大，惟估計三月有一些回暖。

越秀地產去年合約銷售達1,151.5億元人民幣（下同），按年飆約兩成，其中廣州的銷售額升約8.6%至606億元。不過，今年該企把全年的銷售目標定在1,235億元，相當於增長率縮至約7.25%；全年的可售資源為2,146億元。

林指出，增長目標乃視乎每年的供貨情況及對市場預判，目前的市場分化比較嚴重，故謹慎樂觀地鋪排增長目標。

截至去年底，公司剔除預收款後的資產負債率、淨負債率分別為69.1%及47.1%，現金短債比為1.36倍，「三條紅線」全部達標。管理層表示，目前整體融資環境對國企相對有利，公司與境內外金融機構有良好的互動；會視乎情況，把較高成本債務置換。