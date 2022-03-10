2月份二手私宅帳面獲利比率約95%　按月持平

二手私人住宅轉手獲利比率及賺幅維持低位。利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2022年2月份全港1,735宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,655宗，佔比約95.4%，按月持平，徘徊在實施樓市辣招稅的2010年7月後逾11年半低位。每宗私宅轉手平均賺幅按月微升約1.5個百分點，報約68%，惟已連續兩個月低於七成。

按物業區域劃分，新界區表現較理想，以約96.7%成為獲利成功比率最高分區，按月亦升約0.3個百分點，而港島區居次，報約94.6%，按月升1.5個百分點。以物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中高價樓組別獲利比率表現最好，錄得約97.6%，且按月升約1.2個百分點，涉及宗數362宗。此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率達約96.2%，雖按月少約2個百分點，但仍優於大市並成為獲利比率次高的銀碼組別。

該數據又顯示，2月份每宗私宅轉手個案帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例約41.7%，按月回落約2.1個百分點，共錄724宗。至於帳面錄得虧損有67宗，佔比按月微降至約3.9%，而平手個案則有13宗，佔比增至約0.7%。

該公司研究部主管陳海潮指出，第五波疫情仍然嚴峻，市場交投稀疏，議價主導權落在買家手上，在買家優勢較明顯下，部分急於沽貨套現的業主只能降低賺幅，部分甚至要割價蝕讓。預期3月份二手私宅轉售獲利比率或再下試約95%的關口，進一步逼近12年來低位，至於平均每宗賺幅亦料續處於約65至70%之間的低位反覆徘徊。