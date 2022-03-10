債務加樓市調控夾擊 內地千億市值房企剩7間
2022年03月10日 21:06
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近年中國房企備受債務違約及調控政策夾擊，全年銷售額輕易過千億元(人民幣‧下同)的黃金時代早已一去不返，中港兩地上市的重磅內房股資本出現大洗牌。房企市值大蒸發下，有統計顯示，如今仍坐享千億市值名銜的房企數量僅7家，且央企取代民企，「國進民退」的趨勢體現在內房行業的發展！此外，為應對債務危機，有房企高調宣布擬七折清貨京滬物業套現，可見行業寒冬尚未過去。
鑑於不少房企接連債務違約，內房股股價年內沽壓不斷，相對昔日中港兩地市值突破千億元級別的房企數量曾有10家之多，目前數量明顯大不如前。據內媒統計，兩大市值龍頭排名已由央企華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)順利取代民營上市企業，跑贏去年同期兩強房企萬科A及龍湖集團(00960)。
內媒引述滙生國際資本總裁黃立衝說，華潤置地及中海之所以登頂，並非股價帶挈市值節節上升，而是上市民營房企有較大債務壓力，或出現流動資金危機而致使市值大跌；央企、國企理論上較受銀行的支持，且現時是低價併購民企土地儲備的時機，利好央企股價及市值企穩。
為了應對危機，房企繼續努力重組債務及加快銷售套現解困。其中，去年賣盤交易告吹的中小型開發商SOHO中國(00410)為降負債，不惜高調預告減價七折賣樓，反映即使銀行業獲當局放行釋出逾千億元併購融資加快內房行業兼併，不少尚未等到大企業伸出橄欖枝泵水救援的房企，正處於水深火熱之中！
今年農曆新年期間，深圳大部分新樓盤已盡推花式促銷手段，但今年2月份普遍銷情仍不見理想，SOHO中國昨舉辦今年首場租賃表彰會暨優質房源推介會時就出招狂谷銷售。該企董事長潘石屹宣布，將以七折價格銷售3.2萬方米的京滬兩地物業，並明確回應外界對資金流向的猜測，直指銷售所得收入將全數用作降負債、不分紅，目前可出售房源已全部在旗下公開租售平台上架。
受物業資產減價套現的消息帶動，SOHO中國周四股價收升8.96%，報1.58港元，結束四連跌，但仍未扭轉今年以來跌勢。即使周四發盈喜的碧桂園服務(06098)亦收跌4.33%至38.6港元，該企料截至去年底止全年綜合收入、稅前利潤、淨利潤及核心淨利潤均按年錄超過50%增長，增長主要是集團物業管理服務的收費管理面積增加，與社區增值服務、城市服務及商業營運服務業務收入的綜合上升所致。
迄今併購融資額逾千二億
截至周三為止，今年以來內地房地產併購融資總額已高達1,247.5億元，包括房企發行或擬發行併購債融資47.5億元，銀行提供併購貸款融資額度920億元，及金融機構已發行或擬發行的房地產位購主題債券金額280億元。旭輝控股(00884)日前公布，全資附屬旭輝中國與平安銀行上海分行已訂立戰略合作協議，該行將就集團地產併購業務授予50億元融資額度，或預示民營房企融資紓困有望進一步深入。
惟部分房企流動資金危機仍不容忽視，平保(02318)附屬平安銀行昨指，在內房債爆煲情形下，該行踩雷較少、較晚。截至去年底，該行對公房地產貸款不良率為0.22%，低於全行平均水平。