債務加樓市調控夾擊　內地千億市值房企剩7間

近年中國房企備受債務違約及調控政策夾擊，全年銷售額輕易過千億元(人民幣‧下同)的黃金時代早已一去不返，中港兩地上市的重磅內房股資本出現大洗牌。房企市值大蒸發下，有統計顯示，如今仍坐享千億市值名銜的房企數量僅7家，且央企取代民企，「國進民退」的趨勢體現在內房行業的發展！此外，為應對債務危機，有房企高調宣布擬七折清貨京滬物業套現，可見行業寒冬尚未過去。

內媒引述滙生國際資本總裁黃立衝說，華潤置地及中海之所以登頂，並非股價帶挈市值節節上升，而是上市民營房企有較大債務壓力，或出現流動資金危機而致使市值大跌；央企、國企理論上較受銀行的支持，且現時是低價併購民企土地儲備的時機，利好央企股價及市值企穩。

今年農曆新年期間，深圳大部分新樓盤已盡推花式促銷手段，但今年2月份普遍銷情仍不見理想，SOHO中國昨舉辦今年首場租賃表彰會暨優質房源推介會時就出招狂谷銷售。該企董事長潘石屹宣布，將以七折價格銷售3.2萬方米的京滬兩地物業，並明確回應外界對資金流向的猜測，直指銷售所得收入將全數用作降負債、不分紅，目前可出售房源已全部在旗下公開租售平台上架。

迄今併購融資額逾千二億