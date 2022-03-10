寶尊電商上季盈轉虧蝕830萬元

公司季內非公認會計準則下的經營利潤為7,100萬元，去年同期為3.331億元；非公認會計準則下的經營利潤率為2.2%，上年同期的經營利潤率為10%。季內公司錄得淨虧損830萬元，上年同期錄得淨利潤2.393億元；非公認會計準則下則錄得淨利潤7,570萬元，上年同期為2.716億元。

季內之交易總額(GMV)為260.076億元，按年增加13.7%；經銷GMV為13.817億元，按年減少16%；非經銷GMV為246.259億元，按年增加16%；非天貓交易平台及渠道產生的GMV佔本季度總GMV約26.1%，而上年同期為21.7%。

若以去年底止年度計算，年內公司錄得虧損2.198億元，上年度錄淨利潤4.26億元；非公認會計準則下淨利潤1.996億元，上年同期淨利潤為5.35億元。