【戰火升級】人民幣成避險之選　有力挑戰美元地位？

東西兩大陣營對立，除掀起能源大戰外，貨幣博弈也同時上演。美國總統拜登已簽署行政命令全面評估虛擬貨幣及研發「數碼美元」，以趕上數碼貨幣潮流爭取話語權，確保金融領導地位。惟分析指出，俄烏開戰以來，市場表現顯示美元再非獨尊的避險貨幣，人民幣資產成後起之秀，反映美元的國際儲備貨幣地位面臨挑戰，故促使拜登政府加快行動，在已失先機的數碼貨幣領域盡快追回失地。

俄烏衝突以來，俄羅斯盧布迭創新低，兌每美元狂貶逾三成，周四徘徊120水平，而人民幣與美元幾乎同步升值。基於盧布交易受限，為逃避制裁，俄企將增加對人民幣資產和結算的需求。近期確有部分從新興國流出的資金，轉投人民幣避險，尤其俄國資金，而內地亦因應盧布波動，昨宣布自周五起，將銀行間外匯市場人民幣兌盧布現貨交易價的浮動幅度，由上下5%，擴至10%。

野村撐人幣成全球最強

分析指出，隨着人民幣的交易需求增加，預計在國際支付佔比將有所提升，目前正處於第4位，落後於美元、歐元及英鎊。即使日後局勢緩和，人民幣兌美元或貶值，惟料幅度有限。

日資券商野村直言，人民幣已成全球最強貨幣之一，中國在局勢動盪下若仍能保持經濟增長5.5%，相對全球而言，中國市場與人民幣資產會成為避風港。相反，該行預期俄烏局勢將對全球央行的決策產生極大掣肘，最受影響是歐洲央行，其次是英倫銀行。換言之，歐元及英鎊在這場貨幣戰中處下風。

渣打指出，俄烏戰爭會為歐元及其他歐洲貨幣帶來顯著的風險溢價，能源危機亦有重擊歐洲經濟之虞，故見近日歐元曾觸及22個月新低的1.08美元，昨雖企穩1.1關，但仍可能再跌，不排除下試面世以來新低，即兌美元跌穿一算，並將季度預測從之前的1.17美元，降至1.06美元。

另方面，歐盟尋求制裁俄國最大銀行──俄羅斯聯邦儲蓄銀行及能源部門，惟遭德國反對，而德國亦反對禁止進口俄國能源，聲稱石油和天然氣的供應對歐洲經濟非常重要，未能與英美立場一致。

為保美元地位，對抗人民幣威脅，拜登已簽署行政命令，敦促聯儲局探索央行應否介入並創建央行數碼貨幣(CBDC、即數碼美元)，其中一個關鍵舉措是指示美國政府評估推行CBDC所需的技術基礎設施，此舉有可能重塑全球資金轉移和用錢方式。據報，現有9個國家已推出CBDC，而包括中國在內的16個國家已開始研發此類資產。由於數碼資產可能會產生額外的經濟和金融風險，監管方法亦需「度身訂造」，以充分解決潛在風險。一直以來，有美國官員擔心美元的主導地位或因數碼化進程變得落後，而拱手讓給中國，惟亦有聲音認為，美元作為世界主要儲備貨幣，美國在推進數碼美元發展上需小心為之。

比特幣波動 插穿4萬關

由於貨幣戰的趨勢是數碼化，故市場一直期待各國對虛擬貨幣訂出明確的監管法規，既可保障投資者，防止欺詐活動，亦可提供明確的指導以允許公司在虛擬經濟中進行創新，讓行業發展更有保障。故當拜登確認會良性監管虛擬貨幣後，比特幣曾升見每枚4.2萬美元樓上，惟始終監管尺度未明，昨日又掉頭回落逾6%，再跌穿4萬大關，低見39,214美元，走勢頗為波動。