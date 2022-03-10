新盤UPDATES：一手樓周四僅錄3成交
2022年03月10日 21:57
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疫情重挫一手市場交投，新盤市場周四(10日)暫僅錄3宗成交。其中，元朗站上蓋項目錄得本月首宗成交，而旺角項目有特色戶以新高價獲承接。
●元朗The YOHO Hub三房售1,130萬元
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，售出第2座22樓J室，實用面積538 方呎，三房間隔，成交價為1,130.04萬元，呎價約21,004元。資料顯示，上述為該盤本月首宗成交。
●旺角奧柏‧御峯頂層連天台複式戶4,880萬頂破沽
信和置業(00083)旗下旺角奧柏‧御峯，周四(10日)透過招標售出頂層連天台複式戶，成交價為項目一手市場新高。該單位為第1座37及38樓A複式戶，實用面積1,989方呎，採四房間隔，連1,058方呎平台，平台附有私人泳池，成交價為4,880萬元，呎價約24,535元，成交價刷新項目一手市場新高。資料顯示，項目設有2座住宅大樓，共提供462個分層單位，由2012年開售，至今已售出全盤最後1伙。
●沙田九肚雲端三房以2,054.1萬招標沽出
新鴻基地產旗下沙田九肚雲端，周四(10日)錄得今年首宗成交，項目的1座2樓A室，實用面積1,002方呎，採三房連套房及儲物室間隔，設89方呎平台，透過招標以2,054.1萬元沽出，呎價為20,500元。
●北區高爾夫‧御苑下周四起招標賣8伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，最新上載銷售安排，落實於下周四(17日)起招標發售8伙，分別位於第1座、第5座及第6座的分層單位，實用面積介乎960方呎至1,108方呎。招標期由3月17日至7月15日，期間每日上午11時招標，下午3時截票。
●屯門恆大·珺瓏灣一房呎價約17,557元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，新近錄得5A座22樓A室的成交，實用面積325方呎，一房間隔，成交價570.6萬元，呎價約17,557元。