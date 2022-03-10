新盤UPDATES：一手樓周四僅錄3成交

疫情重挫一手市場交投，新盤市場周四(10日)暫僅錄3宗成交。其中，元朗站上蓋項目錄得本月首宗成交，而旺角項目有特色戶以新高價獲承接。

●元朗The YOHO Hub三房售1,130萬元

●旺角奧柏‧御峯頂層連天台複式戶4,880萬頂破沽

●沙田九肚雲端三房以2,054.1萬招標沽出

新鴻基地產旗下沙田九肚雲端，周四(10日)錄得今年首宗成交，項目的1座2樓A室，實用面積1,002方呎，採三房連套房及儲物室間隔，設89方呎平台，透過招標以2,054.1萬元沽出，呎價為20,500元。

●北區高爾夫‧御苑下周四起招標賣8伙

●屯門恆大·珺瓏灣一房呎價約17,557元