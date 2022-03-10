新界洋房呎價破1萬！元朗康屏花園獨立屋減逾9%易手

新界洋房成交呎價「唔使」1萬，元朗康屏花園獨立屋，減價逾9%，只售860萬元，呎價約9,492元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣何詠詩表示，堅尼地城泓都2座中低層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，享全海景，以1,190萬元沽出，呎價約23,471元，原業主於2005年1月以約375萬元購入，持貨約17年帳面賺約815萬元或約2.2倍。

●中原陳家鴻透露，北角富豪閣1座高層B室，實用面積約869方呎，套三房及工人房間隔，望海景，叫價1,800萬元，最終累減120萬元，以1,680萬元連車位易手，呎價約19,333元，新買家屬於用家，由於疫情關係，一直未有親身睇樓，只靠VR睇樓決定入市。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園B座高層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，獲買家以680萬承接，呎價約14,912元，原業主叫價原為750萬元，放盤1個月減價約9%成交。

●世紀21日昇表示，北角康澤花園C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，成交價760萬元，呎價約18,953元，低市價約3%，原業主叫價為795萬元，放盤1個月，稍為減價約4.4%成交。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣香島2座高層C室，實用面積約980方呎，套三房及連儲物房間隔，獲換大單位的租客垂青，單位原先開價月租約4萬元，議價後以月租3.35萬元成交，呎租約34.2元。

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九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道3號中層C室，實用面積約564方呎，兩房間隔，以780萬元易手，呎價約13,830元，新買家是外區上車客，屋苑現時約有544個放盤，入場費由590萬元起。

●中原程智聰表示，長沙灣昇悅居7座低層E室，實用面積約491方呎，兩房間隔，原先月租開價1.8萬元，最終以1.7萬元租出，呎租約35元，業主於2012年6月以435萬元購入單位。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣星匯居錄3月首宗買賣，單位為1座高層C室，實用面積約527方呎，兩房間隔，去年10月開價930萬元，上月調整叫價至890萬元即獲查詢，議價後最終以868萬元易手，呎價約16,471元。

●美聯黃永財指，奧運維港灣3月暫錄約兩宗買賣，包括5座低層D室，實用面積約692方呎，套三房間隔，吸引換樓客承接，成交價1,336萬元，較原先叫價1,423萬元，降價87萬，減幅約6%，呎價約19,306元。

●美聯彭文浩指，旺角利奧坊•曦岸1座低層連平台特色戶，實用面積約227方呎，一房間隔，另有約78.5方呎平台，獲區內客以1.4萬元承租，呎租約61.7元，較一般分層標準戶高約兩成，業主於2021年8月斥資692.6萬元購得，現時回報率約2.4厘。

●中原楊錦河表示，紅磡環海．東岸1C座中層M室，實用面積311方呎，一房間隔，望街景，最初開價650萬元，議價後以626萬元成交，呎價約20,129元，新買家為同區租客，見近日疫情反覆，業主議幅普遍擴大，終成功租轉買，購入上址自用。

●世紀21富山劉倩彤稱，黃大仙居屋翠竹花園8座中層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場價以553萬元成交，呎價約11,426元，原業主原先叫價568萬元，新近輕微減價15萬元，減幅約2.6%售出。

●香港置業胡耀才指，啟德尚．珒溋1座中層E室，實用面積約657方呎，套三房連露台間隔，望山景，以約2.8萬元放約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價4,000元或減幅約14%，以2.4萬元獲承租，呎租約36.5元。

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新界區

●美聯王偉健表示，元朗康屏花園本月錄首宗買賣，該盤雙號獨立屋，三房間隔，實用面積約906方呎，最初叫價950萬元放售，但礙於疫情影響樓市氣氛，所以議價空間增加，最終減價逾9%，剛售860萬元，呎價約9,492元，原業主於1997年4月以338萬元購入，帳面賺522萬元，持貨約25年物業升值約1.54倍。

●利嘉閣黃永全稱，元朗尚悦3座高層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原先叫價628萬元，經議價後減價10萬元或約1.6%，以市價618萬元易手，呎價約13,950元，原業主於2013年1月以420.7萬元購入，持貨約9年帳面獲利約197.3萬元，物業升值約47%。

●中原王勤學表示，元朗區本月僅錄17宗二手買賣，包括御豪山莊3座高層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，開價580萬元，最後以572.5萬元沽出，呎價11,708元，新買家為上車客。

●中原徐愷鍵指，元朗錦綉花園3月暫錄3宗買賣，其中G段2街單號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，開價約1,280萬元，議價後減至1,250萬元沽出，呎價約14,741元，新買家為用家，原業主於2014年以780萬元買入，持貨約8年帳面獲利約470萬元，單位期內升值約60.3%。

●美聯林浩德表示，將軍澳晉海3月暫錄約3宗買賣，屋苑2A座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，由於市場減價盤增，吸引用家承接，原先放盤叫價938萬元，因應市況減價88萬元，以850萬元易手，減幅約9.4%，呎價約17,382元。

●利嘉閣黃金欽指，將軍澳維景灣畔13座中高層C室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望海景，以885萬元沽出，呎價約16,698元，屋苑現時約有279個二手盤，叫價由750萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳都會豪庭4座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望內園景，成交價715萬元，呎價約17,611元，原業主於2000年3月以247萬元入市，持貨約22年帳面獲利468萬元，單位升值近1.9倍。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳居屋頌明苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望公園景，已補價自由市場以598萬元放盤兩個月後，獲同區首置客接洽，減價約59萬元，以539萬元售出，呎價約13,441元，低市價約5%，新買家為首置客。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢綠怡花園3座頂層戶，實用面積約846方呎，套三房間隔，連約867方呎天台，望園景，叫價1,350萬元，減50萬元至1,300萬元連車位沽售，呎價約15,366元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山居屋錦泰苑錄3月首宗買賣，單位為D座高層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約730萬元，議價後以643萬元易手，呎價約9,892元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山雅典居3座中層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，放盤叫價1,100萬元，放盤4個月，其後調整至1,016萬元沽售，減幅7.6%，呎價約13,975元，原業主於2007年11月以410萬元購入上址，持貨14年多帳面獲利606萬元，單位期內升值近1.5倍。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田碧濤花園百利閣低層E室，實用面積約662方呎，套三房間隔，原先開價738萬元，減幅約4%，獲買家以708.8萬元承接，呎價約10,707元，原業主早於1995年2月以305萬元購入，持貨約27年帳面獲利403.8萬元，期內升值約1.3倍。

●中原許秋偉表示，沙田御龍山1座中層A室，實用面積約1,086平方呎，套四房連儲物房間隔，開價約2,300萬元，議價後以2,150萬元易手，呎價約19,797元，新買家為區內換樓客，於網上搵樓，參考單位相片再經代理還價，決定入市單位自用。

●中原楊頌堯指，大埔翠屏花園C座高層7室，實用面積約262方呎，一房間隔，今年1月放盤時開價約420萬元，議價彼後以402.8萬元沽出，呎價約15,374元，新買家為上車客。

●中原陳敬天稱，粉嶺牽晴間3月暫錄約3宗買賣，屋苑4座高層H室，實用面積約390方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以593萬元獲承接，呎價約15,205元。

●祥益林家倫透露，天水圍Wetland Seasons Park第9座中層B1室，實用面積約435方呎，兩房間隔，區內客鍾情屋苑為區內最新入伙的樓盤，加上屋苑鄰近子女學校方便上學，業主主動減租1,000元，最終以月租1.28萬元租出，呎租約29.4元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊3月累錄10宗買賣，相比上月同期4宗增加約1.5倍，惟平均實用呎價回落至10,732元，按月跌幅約1.5%，麗湖居4座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，屬鎖匙盤，同時放租放售，以522萬元沽出，呎價約11,810元。

●美聯羅立恒稱，屯門怡樂花園1座低層D室，實用面積約414方呎，採「眼鏡房」設計，呂字型大廳，最初叫租1.15萬元，其後經過雙方議價後，減價約6%，以每月約1.08萬元獲承租，呎租約為26.1元。

●祥益龍超君表示，屯門叠茵庭7座低層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近工作地點，遂便決定以1.05萬元即睇即租，呎租約27.6元，如以同類型單位銀行估價約565萬元作計，租金回報率約2.2厘。

●美聯梁浩文表示，屯門瓏門本月錄首宗買賣，單位為5座高層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，還價約2%，以920.8萬元購入，呎價約18,986元。

●祥益袁思賢指，屯門麗日閣中層H室，實用面積約258方呎，兩房間隔，減租400元，最終以月租8,800元獲曾區於屯門的外區客承租，呎租約34.1元。

●利嘉閣周煇宏透露，荃灣樂悠居中層6室，實用面積約312方呎，一房間隔，日前以615萬元沽出，呎價約19,712元，屋苑本月暫錄3宗二手買賣，目前放盤量約40個，最低入場價由638萬元起。

●中原范德輝表示，青衣翠怡花園8座中高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享內園景，叫價663萬元，減價35萬元，以628萬元沽出，呎價約13,925元，新買家為區內業主，因家庭成員多，趁最近樓價回落，多購一個單位自住用。

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