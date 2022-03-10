恒指夜期暴跌500點　中概股血洗　阿里巴巴ADR挫8%

俄烏最新一論談判未能緩和局勢，美股續受外圍戰事拖累，未能延續周三升勢。道指周四早段跌179點，至32,883點；標指跌51點，至4,226點；以科技股為主的納指跌218點，至13,036點。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，以往歐洲從俄國入口的液化天然氣(LNG)大減，轉向從美國入口，美國因此成為LNG出口的最大贏家，其運向歐盟的LNG數量連創第3個月新高。歐洲交易員表示，美國主要天然氣出口商如Cheniere Energy在近月已簽署大量長期LNG訂單，歐洲天然氣短缺，使美國及其LNG生產者受惠，若在數量上對俄實施進一步制裁，美國將進一步受惠，Cheniere Energy股價跌0.39%。

美國4月天然氣期貨價格周四升1.1%，報每百萬英熱單位4.57美元；荷蘭天然氣期貨周四曾升9.65%，至每兆瓦時159.99歐元。​​美國能源情報署(EIA)預計，美國的液化天然氣出口量，將在今年達每日114億立方呎。高盛指，這將佔明年全球LNG約53.3億立方呎中約22%，將超過澳洲和卡塔爾這兩個目前最大的LNG出口國的數量。

安聯首席經濟顧問埃利安警告，若投資者試圖在目前形勢下低撈，將十分危險，除非能推算出俄羅斯總統普京的下一步行動，市場只會在戰事緩和時才現反彈，建議投資者利用這段時間專注選擇個股，為將來更分散的全球經濟表現作準備。

新經濟是資金分散投資其中一個落腳點。美國市場研究公司Grand View research的研究報告顯示，全球「元宇宙」市場規模將在2030年前達6,788億美元(約5.29萬億港元)，複合年增長率(CAGR)則達39.4%，包括媒體和娛樂、教育、航天和國防等終端用戶需求隨之增加，預計推動相關行業如生產穿戴裝置的企業增長。

企業消息方面，即使在通脹升溫及供應鏈樽頸的壓力下，通用電氣(GE)重申今年財政指引，預期今年將達高單位數收入增長，飛機業務收入料增長超過2成，經調整盈利最多達每股3.5美元，毛利率可望增1.5個百分點，自由現金流料55億至65億美元。行政總裁Larry Culp指，強勁的財政狀況支持公司投放更多資金在增長上。GE股價跌4.16%。