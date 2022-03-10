【俄烏戰雲】談判未取得成果　金價上揚

外媒報道，在烏克蘭和俄羅斯之間的談判未能向停止戰爭的方向取得進展之後，黃金價格抹去跌幅，回升至每安士2,000美元上方。

黃金早些時候延續了14個月來的最大跌幅，投資者寄希望於兩國外交部長之間的會談可能會有助於達成一項外交解決方案。烏克蘭外交部長庫列巴稱，俄羅斯表示將繼續發動攻擊，直至實現其目標。這表明，雙方的立場仍然差距甚遠。

俄羅斯方面已經表示，希望烏克蘭實現非軍事化，並承認分離主義領土是獨立國家。俄羅斯還不時呼籲要改變烏克蘭政府。烏克蘭總統澤連斯基曾表示願意考慮做出一些妥協，但烏克蘭已經排除了在領土上做出讓步的可能性，並正在爭取美國和德國的安全保證。

黃金，還有石油和小麥等其他大宗商品價格已經從近期高點下跌，儘管在聯儲局準備加息之際，投資者對通脹飆升衝擊全球經濟的風險依然感到擔憂。2月份美國通脹加速至新的40年高點，而且近期能源價格又近一步飆升。

荷蘭銀行高級貴金屬策略師Georgette Boele在報告中寫道，投資者將繼續購買黃金作為對沖通脹的工具，但隨着聯儲局將繼續加息，以及該行預計美元將走高，黃金兌其他貨幣的前景要好於兌美元的。該行預計，黃金價格到2022年末和2023年將達到每安士2,000美元。

現貨黃金上漲0.6%至每安士2,004.27美元，扭轉周三下跌2.9%，創2021年1月以來最大跌幅的頹勢。周二金價觸及2,070.44美元，距離2020年8月的歷史高位僅僅相差5美元。