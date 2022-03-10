【產經評論】經濟冷戰全方位　數碼貨幣爭話語

自2018年中美掀打貿易戰，讓東、西方發展矛盾白熱化，如今俄烏交惡，令俄羅斯傾向中國靠攏，歐美則聯合制裁俄羅斯，顯見東、西新冷戰的格局已基本確立。兩大陣營的博弈，不但在貿易、能源、科技上，劍指美元霸權的金融貨幣領域更是關鍵賽。隨着美國拜登政府近日正式啟動對虛擬貨幣監管及數碼美元的研議，意味一場貨幣對決正式揭開戰幔！

美國之所以能逐步發展成為全球霸主，除了其軍事實力之外，上世紀金本位制度畫上句號，進入油金時代(即石油貿易以美元計價)，變相讓美國取得鑄幣權，手執全球貨幣供應的影響力，可以向世界舉債，也可自動調節匯率增強本國經貿競爭力，令美國得以雄霸全球經濟數十載。

隨着中國經濟崛起，成為全球第二大經濟體，整個東、西方的競爭差距拉近。再者，美國長年靠舉債度日，2008年次按危機讓美國的債務響警，到2020年爆發新冠肺炎疫情，聯儲局更祭出無限量寬及近乎零的超低利率，美元信用已被嚴重透支。全球去美元化、增加使用本幣進行貿易結算交易的聲音日高，可見美元霸權由盛轉衰，實有迹可尋。

及至俄烏戰爭爆發，全球避險情緒高漲。可資金避險不再是「獨沽一味」尋求流入美元，不少是流往人民幣資產。雖然人民幣尚未自由流通，惟隨着中國經濟實力大增，內部穩定，且增長速度和前景能見度較高，更多的資金願意押注人民幣資產。人民幣在國際交易結算的佔比上升潛力甚大，尤其是《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)運作日漸暢順，亞太區內經貿日趨蓬勃。

難怪內部一直未能就監管虛擬貨幣及是否推動數碼美元達成共識的美國，迫於無奈要有所行動，總統拜登一錘定音簽署行政命令，正式啟動對虛擬貨幣監管及數碼美元的研議。事實上，在新經濟發展下，全球貨幣數碼化的潮流阻不了，美國的起步已滯後，再看如今人民幣的發展形勢大好，數碼人民幣更已早着發展先機，拜登政府急着定調，顯然是感受到前所未有的壓力所使然。

本來，歐元是繼美元後的全球第二大貨幣，但礙於歐洲經濟長期積弱，本願與中國交往改善經濟，卻又因與俄國的矛盾，不得不歸隊美國。如今東、西方大打能源戰，歐洲的能源危機令經濟傷上加傷，歐元弱勢難改，更遑論要與美元一較高下。

雖然俄國經濟總量非在全球十大，但其擁有龐大能源及糧食資源，俄國容許石油交易以人民幣結算，對人民幣國際化起着重要意義，足以形成一股能挑戰美元霸權的長期力量。

時至今日，大國爭霸不是炮彈行先，貨幣戰、經濟戰，才是核心。中美難再競而不鬥，隨着雙方「隊員」陸續歸隊，以中美為首的東、西兩大陣營將展開全方位的競賽。美國的絕對優勢既生巨變，中國必須為與美脫鈎作最壞打算、最佳準備，堅持自主發展，以爭取在重建全球秩序上獲得合理的話語權。