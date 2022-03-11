美股道指收挫112點　 納指跌近1％

俄烏最新一論談判未能緩和局勢，美股續受外圍戰事拖累，3大指數周四(10日)受挫。道指收報33,174點，跌112點或0.34%；標指收報4,259點，跌18點或0.43%；納指收報13,129點，跌125點或0.95%。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，以往歐洲從俄國入口的液化天然氣(LNG)大減，轉向從美國入口，美國因此成為LNG出口的最大贏家，其運向歐盟的LNG數量連創第3個月新高。歐洲交易員表示，美國主要天然氣出口商如Cheniere Energy在近月已簽署大量長期LNG訂單，歐洲天然氣短缺，使美國及其LNG生產者受惠，若在數量上對俄實施進一步制裁，美國將進一步受惠，Cheniere Energy股價收跌逾1%。

美國4月天然氣期貨價格周四升1.1%，報每百萬英熱單位4.57美元；荷蘭天然氣期貨周四曾升9.65%，至每兆瓦時159.99歐元。​​美國能源情報署(EIA)預計，美國的液化天然氣出口量，將在今年達每日114億立方呎。高盛指，這將佔明年全球LNG約53.3億立方呎中約22%，將超過澳洲和卡塔爾這兩個目前最大的LNG出口國的數量。

安聯首席經濟顧問埃利安警告，若投資者試圖在目前形勢下低撈，將十分危險，除非能推算出俄羅斯總統普京的下一步行動，市場只會在戰事緩和時才現反彈，建議投資者利用這段時間專注選擇個股，為將來更分散的全球經濟表現作準備。

新經濟是資金分散投資其中一個落腳點。美國市場研究公司Grand View research的研究報告顯示，全球「元宇宙」市場規模將在2030年前達6,788億美元(約5.29萬億港元)，複合年增長率(CAGR)則達39.4%，包括媒體和娛樂、教育、航天和國防等終端用戶需求隨之增加，預計推動相關行業如生產穿戴裝置的企業增長。