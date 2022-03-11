友邦去年多賺28.5%　另斥100億美元回購股份

按固定匯率基準，新業務價值上升18%至33.66億美元。集團去年總收益為475.25美元，按年跌5.62%；其中淨保費及收費收入為344.44億美元，按年升3.34%。

另外，友邦董事會公布，其已批准一項計劃在未來3年透過於公開市場回購公司普通股向公司股東返還100億美元的資本(「股份回購計劃」)，惟須視乎市場及地緣政治狀況而定，而是次股份回購計劃代表以往一段時間以來所積累的資本超出公司的需要，當中已計及應對資本市場壓力狀況及保留資本以實現策略和財務靈活性。股份回購計劃的資金將以集團可用資本及現金儲備撥付。

集團首席執行官兼總裁李源祥稱，儘管Omicron等2019冠狀病毒病的新型變種病毒引起的感染個案及防疫措施急增，令活動及分銷渠道的生產力受干擾，導致新業務銷售出現短期波動，尤其是在2022年第1季度。公司保持審慎樂觀，相信繼疫苗接種和新療法更廣泛推出，疾病嚴重性將進一步降低，醫療及社會系統的應對能力將隨時間得到提升。隨着疫情大流行最嚴重的影響消退，預期活動水平及消費者需求將會強勁復甦，並充滿信心，友邦保險業務的長期前景仍非常出色。