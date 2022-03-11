道指跌112點　金價重上2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.52；港匯處7.8229；離岸人民幣(CNH)見6.3261；美元兌日圓報116.19；歐元企1.1003；英鎊處1.3099。金價跌至1,995美元水平。布油弱見109.02美元；紐油升1%至107.38美元。比特幣跌逾5%至3.9萬美元。道指期指升逾60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水超過400點。

●道指收報33,174點，跌112點或0.34%；標指收報4,259點，跌18點或0.43%；納指收報13,129點，跌125點或0.95%。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報20,427點，跌463點或2.27%。

●即月恒生指數夜期收報20,357點，跌434點，低水533點，成交40,024張。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃接受外媒訪問時稱，因俄烏衝突，全球貿易明顯萎縮，預計將下調全球經濟增長預測。

●美國2月聯邦政府財政預算赤字2,166億美元，市場預期赤字2,120億美元，去年同期赤字3,109億美元。

●紐約4月期油收報每桶106.02美元，跌2.68美元或2.46%；布蘭特5月期油收報每桶109.33美元，跌1.81美元或1.63%。

●美國司法部表示，美國自新冠肺炎疫情開始以來出現大量詐騙案件，涉案總金額已超過80億美元。

●紐約4月期金收報每安士2,000.4美元，升12.2美元或0.6%，重上2,000美元關口。

●港交所前行政總裁李小加接受外媒訪問時指，倫敦金屬交易所(LME)取消3月8日執行的所有鎳交易，是LME清算所基於交易清算規則所做的決定。

●英國富時100指數收報7,099點，跌91點或1.27%；德國DAX指數收報13,442點，跌405點或2.93%；法國CAC指數收報6,207點，跌180點或2.83%。

●美國財政部長耶倫表示，盟國對俄羅斯實施制裁帶來的負面後果「無可避免」。

●友邦去年多賺28.5%，派末期息108港仙；另斥100億美元回購股份。

●美高梅中國兩年累蝕逾90億，捲入多宗訴訟。

●京東集團去年盈轉虧，蝕近36億人民幣。