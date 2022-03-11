港股曾挫近700點　科網股災情重　京東瀉14%

美國證交會(SEC)臨時公布5家面臨強制退市的外國公司名單，市場憂慮再針對中概股，港股在一眾中資科網股拖累下大跌近700點，恒生指數低見20,197點，暫維持逾500點跌幅。科技指數再創新低，暫時280點或逾6%，至4,160點水平；國企指數跌260點，再失守7,000點大關，主板成交超過300億港元。

科網股成重災區，京東集團去年業績轉盈為虧，股價瀉逾14%，至203.8元上市新低。美團跌8.2%；網易跌7%；阿里巴巴跌曾逾6%至90元的上市新低；騰訊跌4.4%。另外，快手跌7.8%；百度集團跌4.5%；嗶哩嗶哩再挫12%，至163元上市新低。

至於被SEC列入「預定除牌名單」的百濟神州跌7.6%；百勝中國跌10.5%；再鼎醫藥及和黃醫藥齊跌逾13%。

金融股方面，友邦保險績後有買盤，股價逆市升逾2%。香港交易所跌3.5%繼續尋底；滙豐控股及渣打集團跌2.5%；中國平安跌2%。

體育用品股再被拋售，安踏跌7.5%；李寧跌6%；特步國際跌6.2%；361度跌3.3%。

【09:20】港股開市挫430點 科指跌逾4%創新低 京東大冧12%

美國證交會臨時公布5家面臨強制退市的中概股，打擊大市氣氛。港股開市跌430點或2.06%，報20,460點；國企指數低開204點或2.81%，報7,051點；科技指數跌206點或4.66%，至4,229點，再創新低。

美國上市的中概股急挫，大型科網股跟跌。京東集團績後急瀉12.4%；阿里巴巴挫5.8%；美團跌6.4%；網易跌5%；騰訊跌4.1%；小米集團跌4.4%。