【高盛推介】騰訊及美團走勢落後大市 資金仍趁低吸納
2022年03月11日 10:51
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騰訊股價最低暫見360元。
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周三(9日)靠穩2日後今(11日)早再跌，最低見360元，再創近2年新低。美團自上周四(3日)起連跌，今早失守130元水平，最低見126.3元，繼本周四(10日)再創自2020年6月新低，顯著落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，但流入好倉的資金較多，過去5個交易日共錄得約1.73億元資金流入。淡倉於同期則共錄得約5,400萬元。
美團方面，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去5個交易日共錄得約6,140萬元資金流入。淡倉則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續吸納騰訊及美團，分別錄得約3億及3.2億元資金淨買入。
由於騰訊及美團再創新低，投資者如欲以認購證作反彈部署，宜利用中年期、貼價證，因為中期貼價的條款對沖值較高且敏感度高，同時引伸波幅敏感度較低，能更有效追蹤正股表現。此外，投資者可瀏覽教學文章了解更多資訊。
投資者如欲部署騰訊牛證，需注意近期市況波動下宜選擇遠收回價水平產品，減低收回風險。而且遠收回價長年期牛證適合趁股價低位時吸納，且年期長、時間值低，適合中長線部署。遠牛選擇可留意騰訊牛56362，並可留意收回價更遠的騰訊牛(56588)，與現價有約30及40元收回距離。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價200元以下產品中，槓桿最高的美團購(27726)。並可留意屬行使價180元以下產品中，槓桿最高，同屬貼價的美團購(29782)。投資者如計劃部署牛證，亦需注意近期市況波動下宜選擇遠收回價水平產品。遠牛選擇可留意新上市美團牛(57221)，並可留意收回價更遠的美團牛(56549)，與現價有約15及25元收回距離。
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