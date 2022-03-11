【高盛推介】騰訊及美團走勢落後大市　資金仍趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周三(9日)靠穩2日後今(11日)早再跌，最低見360元，再創近2年新低。美團自上周四(3日)起連跌，今早失守130元水平，最低見126.3元，繼本周四(10日)再創自2020年6月新低，顯著落後大市。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，但流入好倉的資金較多，過去5個交易日共錄得約1.73億元資金流入。淡倉於同期則共錄得約5,400萬元。

美團方面，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去5個交易日共錄得約6,140萬元資金流入。淡倉則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續吸納騰訊及美團，分別錄得約3億及3.2億元資金淨買入。

由於騰訊及美團再創新低，投資者如欲以認購證作反彈部署，宜利用中年期、貼價證，因為中期貼價的條款對沖值較高且敏感度高，同時引伸波幅敏感度較低，能更有效追蹤正股表現。此外，投資者可瀏覽教學文章了解更多資訊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。