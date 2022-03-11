姚浩然：恒指下試20000點支持 京東集團沽壓未完
2022年03月11日 11:03
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，俄烏外長會談未有實質性進展，加上美國2月通脹率創逾40年新高，隔晚美股受壓，但尾市在油價回落下略為喘穩。另外，美國證交會(SEC)臨時公布5家面臨強制退市的外國公司名單，拖累中概股捱沽，港股周五(11日)亦顯著調整。不過，他認為大市走向關鍵在於俄烏戰爭何時紓緩，如果原材料價格如油價回落，市場氣氛料逐步改善，相信恒指20,000點有不俗支持，若然確認失守該水平，才有機會下試19,500點水平，反彈阻力則在21,100點水平。
中遠海控(01919)去年賺近900億人民幣，按年增長近8倍。對於航運板塊能否保持強勢，姚指出除了俄烏局勢緊張，令全球集運供應鏈處於緊繃狀態，對航運股有支持之外。在環保新政下，不少船公司或要加快更換新船，或會增加經營成本，預計在供應仍然不足下，運費料維持在高位運行，行業前景可看高一線，且板塊估值吸引，後市有力再上，當中他最看好太平洋航運(02343)。
友邦保險(01299)去年多賺28%，按固定滙率基準，新業務價值上升18%，另計劃100億美元的股份回購計劃。姚認為其業績表現不俗，但在香港疫情嚴峻下，通關遙遙無期，保單增長有隱憂，不過，只要債息回穩，友邦在73至74港元水平值得吸納，80至82元可作為短線食胡位，中長線則要視乎債息走勢及疫情發展。
京東集團(09618)去年盈轉虧，蝕近36億人民幣，業績表現令人失望。姚表示，一直對網購行業存有戒心，料行業競爭激烈，毛利率有機會受壓，京東股價在績後或下試200元水平，短線料在該水平徘徊。但值得留意的是，騰訊(00700)中期息實物派發京東，將在3月下旬正底派發，到時少不免有新一輪拋售壓力，暫不宜博反彈。