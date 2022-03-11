姚浩然：恒指下試20000點支持　京東集團沽壓未完

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，俄烏外長會談未有實質性進展，加上美國2月通脹率創逾40年新高，隔晚美股受壓，但尾市在油價回落下略為喘穩。另外，美國證交會(SEC)臨時公布5家面臨強制退市的外國公司名單，拖累中概股捱沽，港股周五(11日)亦顯著調整。不過，他認為大市走向關鍵在於俄烏戰爭何時紓緩，如果原材料價格如油價回落，市場氣氛料逐步改善，相信恒指20,000點有不俗支持，若然確認失守該水平，才有機會下試19,500點水平，反彈阻力則在21,100點水平。