【高盛推介】京東及港交所同處低位　博反彈需注意風險

高盛(亞洲)有限責任公司：京東昨(10日)收市後公布截至去年底止第4季度業績，收入達2,759.07億元人民幣，按年升23%；期內盈轉虧，蝕51.65億元人民幣。有券商及後下調對京東目標價至410港元，但仍給予「跑贏大市」評級。京東今(11日)早急挫下試200元關口，最低見196.8元，繼本周三(9日)再創歷史新低。

港交所於昨日重上330元水平後，今早再跌，最低見323.8元，現跌約1%。有券商指目前市場對港交所表現過於悲觀，並指其目前有更利好的監管制度和利率支撐、以及具韌性的日均交易額、強勁的上市需求被壓抑等因素。該行上調對港交所至「買入」評級，目標價400元。

觀察個股輪證資金流向，昨日資金趁京東靠穩沽出好倉，但過去5個交易日計則共錄得約1,830萬元資金流入，今日即市再度見資金積極趁低吸納。

港交所方面，過去5個交易日共錄得約3,070萬元資金流入，昨日流入牛證的資金較集中在280元收回區域的遠牛。淡倉方面，本周二(8日)至本周四共錄得約490萬元資金流入。

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