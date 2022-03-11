【高盛推介】京東及港交所同處低位 博反彈需注意風險
2022年03月11日 11:38
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：京東昨(10日)收市後公布截至去年底止第4季度業績，收入達2,759.07億元人民幣，按年升23%；期內盈轉虧，蝕51.65億元人民幣。有券商及後下調對京東目標價至410港元，但仍給予「跑贏大市」評級。京東今(11日)早急挫下試200元關口，最低見196.8元，繼本周三(9日)再創歷史新低。
港交所於昨日重上330元水平後，今早再跌，最低見323.8元，現跌約1%。有券商指目前市場對港交所表現過於悲觀，並指其目前有更利好的監管制度和利率支撐、以及具韌性的日均交易額、強勁的上市需求被壓抑等因素。該行上調對港交所至「買入」評級，目標價400元。
觀察個股輪證資金流向，昨日資金趁京東靠穩沽出好倉，但過去5個交易日計則共錄得約1,830萬元資金流入，今日即市再度見資金積極趁低吸納。
港交所方面，過去5個交易日共錄得約3,070萬元資金流入，昨日流入牛證的資金較集中在280元收回區域的遠牛。淡倉方面，本周二(8日)至本周四共錄得約490萬元資金流入。
由於京東近期市況波動，投資者如欲部署反彈，需注意牛證的收回風險極高，即使與現價10%收回距離仍有一定風險。因此投資者可考慮選擇認購證，但亦需注意因股價急插導致市場缺乏貼價選擇。投資者可留意屬市場上最貼價條款的新上市京東購(11206)，為市場上的京東認購證中相對穩建的選擇。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下產品中，槓桿最高之一的京東購(21112)。
投資者如看好港交所，亦需注意股價同樣處於低位，認購證方面可考慮選擇貼價條款以控風險。可留意屬行使價390元以下產品中，槓桿最高的港交購(28762)。高槓桿選擇可留意屬行使價420元以下的低街貨產品中，槓桿最高的港交購(28427)。並可留意年期約6個月，屬貼價的新上市港交購(11196)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(55049)，遠牛選擇可留意港交牛(56546)，與現價有約35及55元收回距離。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。