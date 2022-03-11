公司亦指出，其將根據加拿大證券管理局國家政策12-203（「NP 12-203」）向公司於加拿大的主要證券監管機構BCSC提出申請，要求就延遲申報其2021年度申報授出管理層停止交易令（「MCTO」），但概不保證MCTO將獲授出。若MCTO獲授出，公司將爭取獲得充分證據，並提供予核數師以支持管理層的持續經營假設，並將爭取於MCTO屆滿前取得核數師對2021年財務報表發表無保留意見。此外，如MCTO獲授出，公司董事及高級職員以及其他內幕人士將不可於MCTO生效的情況下買賣公司證券，且只要MCTO仍生效，則公司將須遵守 NP 12-203載列的可選擇替代信息指引條文的規定，包括以公告方式每2周發布違規情況報告。公司目前並無面臨任何破產程序。