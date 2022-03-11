南戈壁延遲年度申報
2022年03月11日 12:33
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南戈壁(01878)公布，獲其外部核數師告知，其等無法於截止申報日期2022年3月31日前對公司2021年財務報表發表無保留意見，原因為其等未能獲得充分證據，以支持公司管理層的持續經營假設。因此，公司將無法按適用的加拿大證券法律於年度截止申報日期前申報2021年財務報表等。在年度截止申報日期之後，公司將違反其根據適用的加拿大證券法所承擔的持續披露義務，並將其列為不列顛哥倫比亞證券委員會（BCSC）的違規發行人名單上。
公司亦指出，其將根據加拿大證券管理局國家政策12-203（「NP 12-203」）向公司於加拿大的主要證券監管機構BCSC提出申請，要求就延遲申報其2021年度申報授出管理層停止交易令（「MCTO」），但概不保證MCTO將獲授出。若MCTO獲授出，公司將爭取獲得充分證據，並提供予核數師以支持管理層的持續經營假設，並將爭取於MCTO屆滿前取得核數師對2021年財務報表發表無保留意見。此外，如MCTO獲授出，公司董事及高級職員以及其他內幕人士將不可於MCTO生效的情況下買賣公司證券，且只要MCTO仍生效，則公司將須遵守 NP 12-203載列的可選擇替代信息指引條文的規定，包括以公告方式每2周發布違規情況報告。公司目前並無面臨任何破產程序。