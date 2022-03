羚邦再搞Pop-Up Gallery　展出多個本地薑藝術創作

今次Pop-Up Gallery除咗有上月大受歡迎嘅Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」創作系列外,仲加碼推出3個全新企劃!包括藝人戴祖儀與Whateversmiles所創作的Dubie、由香港人氣插畫家葉欣所創作嘅Plastic Think系列,係她創造出Plastic Thing之後,喺2020年開始所推出嘅藝術創作,以「A little bit fun with a little bit dark」為理念,鬼馬幽默角度看社會百態,仲會推出首個非同質化代幣(NFT)企劃,買畫同時獲取喺Opensea平台上相同作品嘅NFT。

另外,仲有本地創作人Alco Leung所創作的角色The Little Greens – Cactti。呢位仙人掌小朋友充滿好奇心,來自好遠嘅沙漠,城市對佢嚟講新奇有趣,每日都係新探險。唔講唔知,呢個動畫故事仲入選咗本屆動畫支援計劃,將會參與香港國際影視展添,現場有得率先睇首播!

Cactti咁鍾意探險,唔知佢嚟到疫情下嘅香港,會有咩感受呢?佢就希望可以透過自己有趣經歷,同埋非凡嘅生命力,可以為大家喺疫下帶來少少開心,甚至喚起大眾對生活的熱忱和遺忘的初心,堅強咁面對生活中任何挑戰。

雖然近日新冠肺炎確診數字有所回落,但大家出外都要記得做足防疫措施!咁嘅時勢下,希望人人都有健康與和平。