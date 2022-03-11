華興證券：美列中概股名單使市場短期內情緒波動

美國證券交易委員會(SEC)開始將中資概念股列入名單，須提交證據以免被除牌。華興證券(香港)首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，目前已上市的中概股短期內會面臨一定的市場情緒波動與估值壓力，估算符合香港聯交所第二上市或雙重第一上市要求的中概股各約30隻。

據該行估測顯示，假設約30家有望在港第二上市的公司，平均發行15%新股，其合計融資額約為421億美元，相比之下2021年港股首發融資總額約為400億美元。假設30多家有望赴港第二上市的公司和15家已成功在港第二上市的公司未來有55%的交易在港股市場完成，且換手率達到在美股市場交易水平，將提升港股市場日均交易額約410億港元，約為過去三個月港股市場日均交易額的32%。

他提到，從目前已在港第二上市的中概股交易數據來看，第二上市在港股市場的成交量和換手率均低於美股。為吸引投資者，大部分中概股的在港上市價較美股有所折讓，因此大部分在港掛牌後首三個月的股價表現均較好，尤其是上市後一周內、一個月內和三個月內均大概率錄得正回報。

龐氏指出，中概股如果扎堆回歸港股市場，有可能對港股市場的流動性、交投和估值水平帶來一定壓力。不過，考慮到中概股回歸是逐步推進、在港第二上市公司股票有望日後被納入港股通交易範圍、部分在美上市中概股投資者有可能轉為持有或交易其在港第二上市股份等因素，可以緩解部分上述壓力。

龐溟認為，如果中美雙方能按照中國證監會提出的以「市場化、法治化原則處理監管合作問題」，仍有望進一步在專業精神指引和平等互惠基礎上推動和發展跨境證券監管與會計監管方面的雙邊合作、多邊合作與國際合作，並消除中概股面臨的不確定性。

他指，現時中概股應持續加強合規程度和評估退市風險，而尋求審計意見和法律方面的成本、達到規範要求的成本將會增加。同時應該注意現有的債務合約及衍生品合約，以防退市被認定為違約事件或觸發控制權變更等條款。同時提醒投資者在地緣政治不確定性升溫下，應該及時跟進相關信息、加強風險控制，也要警惕以往研究不夠及時、深入、並不清楚基本面的賣方「蹭熱點」行為。