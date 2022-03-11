港保險業去年毛保費6027億元　內地客保費再跌9成

保險業監管局公布，2021年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到6,027億元，較去年同期輕微下跌0.9%。

2021年有效長期業務的保費收入總額為5,408億元(下跌1.3%)，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為4,466億元(下跌3.7%)；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為446億元(上升61%)；以及退休計劃業務，其供款為439億元(下跌13.4%)。

來自內地訪客的新造業務保費從2020年的68億元減低至2021年的約6.88億元，下跌近9成，佔個人業務總額0.4%。一般保險業務的毛保費為618億元(上升2.6%)，淨保費為415億元(上升1.4%)，相對於已償付申索毛額為314億元(上升2.3%)，整體承保利潤則由22.32億下調至19.58億元。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊指出，該行去年新造人壽業務年度化保費按年增加20%，其中銀行保險渠道取得30% 的市場份額，混合分銷模式能在市場下保持優勢。她預期，未來將繼續通過面對面，遙距視像以及數碼渠道，滿足客戶不同的需要。