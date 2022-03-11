二手樓價指數按周回升0.43%　惟下調方向未變

中原城市領先指數CCL報179.87點，按周升0.43%，上周指數創50周新低。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.20點，按周升0.37%，上周指數創52周新低。CCL(中小型單位)報179.35點，按周升0.34%，上周指數創52周新低。CCL(大型單位)報182.56點，按周升0.89%，上周指數創42周新低。CCL四大整體指數齊跌4周後單周止跌，卻非回穩。樓價跌勢未止，CCL繼續下試176點。疫情第五波可能見頂，將於4月上旬公佈的CCL中反映。

本周新界西樓價單周反彈，推動CCL四大整體指數單周止跌。新界西CCL_Mass最新報169.92點，按周升2.07%，升幅24周以來最大，上周指數創51周新低。相信新界西樓價反彈結束，CCL走勢將再度向下，樓價下調的方向未變。CCL短期目標下試176點低位，重返2021年年初時的水平，沒收2021年全年升幅。

其他三區方面，九龍CCL_Mass報174.26點，創54周(即2021年2月後)新低，按周跌0.34%，連跌2周共2.94%。新界東CCL_Mass報192.54點，創46周(即2021年4月後)新低，按周跌0.72%，連跌4周共3.18%。港島CCL_Mass報183.10點，按周升0.43%，連升2周共0.83%。