道期牛皮　金價企千九美元

●美匯指數報98.55；港匯見7.825；離岸人民幣(CNH)報6.3278；美元兌日圓報116.69；歐元企1.0992，英鎊處1.3080。金價報1,989美元。布油報111.81美元，紐油報108美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升9點。

●市後關注點

23:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數

●恒生指數全日收報20,553點，跌336點或1.61%。國企指數收報7,060點，跌195點或2.69%；科技指收報4,246點，跌189點或4.27%。主板成交1,906億港元。恒指全周累跌1,351點，跌幅6.16%；科指累跌491點或10.3%。

-友邦：對中港表現感滿意，內地訪客業務有望捲土重來。

-被SEC列可能除牌名單，百濟神州：積極尋求解決方案。

-港交所5月9日起實施衍生產品假期交易服務。

-麥格理看好京東，股價跌乃入市機會。

●中國經濟：

-中國2月新增貸款1.23萬億人民幣，低於預期。

●為「留戀」俄國業務辯護，德銀CFO：對當地客戶有責任。

●DBS：豁免從事受疫情影響行業的信用卡客戶逾期手續費。

●高盛降美國GDP預測，明年經濟衰退概率達35%。

●傳滴滴叫停來港IPO計劃，因未能滿足內地監管要求。

●IIF料俄羅斯今年GDP將萎縮15%。

●日本1月家庭支出按年升6.9%，半年來首錄增長。

●5中概股面臨強制退市，中證監：堅決反對證券監管政治化。

●滙豐銀行委任Andrea Della Mattea為獨立非執董。

●抵制俄國：

-醞釀大加關稅？傳拜登將取消俄羅斯最惠國待遇。

-日本禁止半導體等57類項目及技術輸往俄羅斯。

-跟隨高盛響應制裁，摩通宣布撤出俄羅斯業務。