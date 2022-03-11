道期牛皮 金價企千九美元
2022年03月11日 16:11
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●美匯指數報98.55；港匯見7.825；離岸人民幣(CNH)報6.3278；美元兌日圓報116.69；歐元企1.0992，英鎊處1.3080。金價報1,989美元。布油報111.81美元，紐油報108美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升9點。
●市後關注點
23:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報20,553點，跌336點或1.61%。國企指數收報7,060點，跌195點或2.69%；科技指收報4,246點，跌189點或4.27%。主板成交1,906億港元。恒指全周累跌1,351點，跌幅6.16%；科指累跌491點或10.3%。
-友邦：對中港表現感滿意，內地訪客業務有望捲土重來。
-被SEC列可能除牌名單，百濟神州：積極尋求解決方案。
-港交所5月9日起實施衍生產品假期交易服務。
-麥格理看好京東，股價跌乃入市機會。
●滬綜指收升13點，生物製藥股倒升3.3%，金融股升1.1%，地產股升0.3%。https://bit.ly/3MEu54J
●中國經濟：
-中國2月新增貸款1.23萬億人民幣，低於預期。
●為「留戀」俄國業務辯護，德銀CFO：對當地客戶有責任。
●DBS：豁免從事受疫情影響行業的信用卡客戶逾期手續費。
●高盛降美國GDP預測，明年經濟衰退概率達35%。
●傳滴滴叫停來港IPO計劃，因未能滿足內地監管要求。
●IIF料俄羅斯今年GDP將萎縮15%。
●日本1月家庭支出按年升6.9%，半年來首錄增長。
●5中概股面臨強制退市，中證監：堅決反對證券監管政治化。
●滙豐銀行委任Andrea Della Mattea為獨立非執董。
●抵制俄國：
-醞釀大加關稅？傳拜登將取消俄羅斯最惠國待遇。
-日本禁止半導體等57類項目及技術輸往俄羅斯。
-跟隨高盛響應制裁，摩通宣布撤出俄羅斯業務。