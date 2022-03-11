會德豐地產及中原改以社交平台發布樓盤資訊

因應疫情，有發展商及地產代理改以線上形式發布資訊。會德豐地產及中原地產合作，於社交平台分享樓盤資訊。其中，會德豐常務董事黃光耀表示，希望疫情可在3月底至4月初緩和，旗下啟德MONACO MARINE屆時會實落推盤時間表，而目前項目已接獲逾1,000個預約參觀登記。

黃氏指，該盤已於網上推出優先預約參觀計劃，讓有興趣的準買家優先登記，待之後落實推盤時間後，已登記的準買家可即時到展銷廳參觀示範單位，至今錄得逾1,000個預約登記。同時，項目網站亦開通實時聊天(Live chat)功能，以互動形式即時解答買家的查詢。

同時，集團旗下項目鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS及西南九龍維港滙系列項目，於本月首10日已錄得6宗成交，並涵蓋成交價為1,000萬元或以上單位 ，故相信有受惠於放寬按保措施，加快了買家的入市決定。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，進一步放寬按保於業界而言屬「小減辣」的措施，相信當第5波疫情結束之際，樓市將會出現報復式反彈。回顧過去2年多的疫情，整體樓市仍錄得升幅，故對後市依然樂觀，估計樓市可於今年第二季逐步復甦。