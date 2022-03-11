【產經直播】港股會唔會跌穿2萬點關？
2022年03月11日 16:13
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美國2月CPI再創40年新高，10年期債息抽升重上2厘。港股反彈一日後，周五(11日)低開430點，隨即愈跌愈深，最多挫811點，低見20,079點，其後跌幅收窄，收報20,553點，跌336點。港股勢弱，二萬大關仲守唔守得住？
美國證交會(SEC)將5隻中概股列入「預定摘牌名單」，被納入名單的百濟神州(06160)、百勝中國(09987)、和黃醫藥(00013)及再鼎醫藥(09688)分別跌4%至9%；另外，科網股跌勢亦慘不忍睹，京東(09618)業績盈轉虧，股價大挫一成，有科網概念的中概股危危乎，要一股不留？
相反今日逆市奇葩有友邦(01299)，集團去年多賺28.5%，兼且新業務價值升18%，未來三年擬斥100億美元回購股份，刺激股價升3%，短線可以繼續彈？
同樣逆市做好有航運股，波羅的海乾散貨指數(BDI)五連彈，太平洋航運(02343)升半成，有貨要繼續揸？加上俄烏局勢令全球集運供應鏈緊張，航運股又值得憧憬？
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