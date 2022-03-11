【產經直播】港股會唔會跌穿2萬點關？

美國2月CPI再創40年新高，10年期債息抽升重上2厘。港股反彈一日後，周五(11日)低開430點，隨即愈跌愈深，最多挫811點，低見20,079點，其後跌幅收窄，收報20,553點，跌336點。港股勢弱，二萬大關仲守唔守得住？

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