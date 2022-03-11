澳博彩法將明確中介人定義、責任及營業範圍

澳門立法會第二常設委員會繼續審議修改《博彩法》法案(下稱法案)。綜合澳門媒體引述委員會主席陳澤武周四(10日)時表示，因應博彩中介人(疊碼仔)的角色轉變，從事娛樂場幸運博彩中介業務資格及規則的行政法規，將會提升為法律，當中會明確界定中介人、管理公司、合作人的定義、營業範圍及責任等。並須於本立法會期8月15日前通過，否則或會影響新賭牌的投標。

至於目前正在審議的法案，已對中介人的營運作出多項規管，包括中介人不能與博企就賭收分成，只能收取佣金；每間中介人公司只能服務一間博企；中介人不能租用博企的場地營運博彩等。

分析指，中介人過往多年受牌照制度規範，可是中介人所使用的合作人(俗稱扒仔)則不受牌照規管，成為市場的灰色地帶。事實上，過往扒仔亦多捲入高利貸等犯罪活動，本次澳門政府為中介人體系修法，或為堵塞有關法律漏洞。

另外，《澳門電台》報道，澳門立法會第二常設委員會在周五(11日)會議後，主席陳澤武對傳媒表示，就法案內規定承批賭牌的公司及其子企須獲行政長官許可方能上市，上市流通股數不得超過公司總股份3成；其餘持7成非流通股份的股東名單，每年向政府提交，所需資料包括股東身份及出資額等。

就直接或間接持有承批公司5%或以上股份的股東(母公司)在證交所上市，須通知博監局的要求，政府發言人於會上澄清，是針對承批公司已上市的母企。不存在且毋須重新買回股份的情況，政府不會監管相關母公司。

政府發言人亦解釋，法案建議承批公司及擁有其5%或以上資本股東，不得擁有本澳其他娛樂場承批公司資本，是考慮到公平競爭，不得交叉持股。至於承批公司上市後如何監管，陳表示，政府會考慮完善相關條文。