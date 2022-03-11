中國聯通將聚焦5大主業　料資本開支保持平穩

有關國家對行業的監管前景，政府自2015年來，今年首次在工作報告中沒有提及電訊營運商「提速降費」相關要求，執行董事兼總裁陳忠岳表示，主因用戶的基本通訊需求而得到滿足，因此不再是主要矛盾。

政府在該份報告明確指出要促進數碼經濟發展等更高要求，估計未來政府對營運商的監管要求包括：第一，需要提供更好的網絡服務，更有品質的客戶服務。第二，在原來通訊服務的基礎上，把網絡、大數據、以及人工智能普及化，不斷改善國家的數碼經濟。第三，隨着數碼應用滲透率上升，類似健康碼、行程碼等生物認證功能普及化，政府將在營運商的網絡訊息及數據安全上作更多監管。

在資本開支上，去年的資本開支為689億元。他預計，今年將逐步提升資本開支，保持資本開支增長及收入增長相匹配，以維持「公司佔收比不變」原則，料未來幾年資本開支保持平穩。

執行董事兼首席財務官李玉焯指，公司去年在A股回購了5億股，將在未來以長期發展原則再進行回購計劃，全面考量各種因素，包括市場狀況及資金安排，再決定是否進行回購，為了保持公司未來發展方向，現階段先保存資金，以維持公司的長遠穩定，並為股東創造更大的價值。