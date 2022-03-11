樓市持續疲弱　青衣藍澄灣兩房戶劈價近「1球」沽

樓市交投持續疲弱，青衣區3月暫只有6宗二手買賣，當中最多成交的藍澄灣亦僅錄2宗，該盤有兩房單位大手減價近100萬元，以約632.8萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌英麗閣C座中層2室，實用面積約690方呎，套三房間隔，享海景，原業主3個月前放盤，叫價1,250萬元，直至上月減價至1,198萬元，最終以1,100萬元易手，呎價約15,942元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角海峰園崇峰閣高層F室，實用面積約828方呎，套三房間隔，望維港全海景，獲買家以1,850萬元成交，呎價約22,343元。

●世紀21日昇表示，北角寶馬臺中層I室，實用面積約718方呎，套三房加工人房間隔，可望海景，去年12月以1,380萬元放盤，減價約13%，成交價1,200萬元，呎價約16,713元，低市價約7%。

●中原林志達稱，北角康福園A座高層C室，實用面積約1,003方呎，套三房及工人房間隔，享山景，以1,600萬元易手，呎價約15,952元，新買家屬於用家，原業主於2015年以1,220萬元買入，持貨7年帳面獲利380萬元，單位升值約31%。

●利嘉閣楊大民指，中半山富士屋低層單位，實用面積約664方呎，兩房間隔，以1,280萬元售出，呎價約19,277元，原業主於2009年9月以650萬元購入，持貨約13年帳面獲利約630萬元，物業升值約97%。

●中原簡英譓透露，西區西浦低層E室，實用面積約545方呎，兩房間隔，望城市景，以1,200萬元易手，呎價約22,018元，原業主於2011年8月以987萬元買入，持貨約11年帳面獲利213萬元，單位升值約22%。

●美聯林懋霖稱，西半山莊士明德軒高層C室，實用面積約264方呎，一房連梗廚間隔，獲同區租客以月租1.28萬元租入，呎租約48.5元。

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九龍區

●美聯蕭永鏗指，啟德嘉峯匯2A座中低層B室，實用面積約765方呎，套三房連工人套房間隔，獲外區家庭客承租，每月租金僅2.7萬元，較屋苑一般三房單位月租介乎2.8萬至3萬元，低出約3.6%至10%，呎租約35.3元。

●香港置業文愛玲指，旺角利奧坊．凱岸1座高層J室，實用面積約249方呎，一房間隔，望海景，放租約3星期，原先叫租約1.6萬元，最終雙方議價後減價1,800元，以約1.42萬元承租，呎租約57元，原業主於2021年12月以約692.2萬元購入上址。

●香港置業葉嘉俊表示，長沙灣宇晴軒1座中層H室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以890萬元放盤，獲同區客接洽，減價40萬元，以約850萬元成交，呎價約17,526元，原業主於2018年6月以約883萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約33萬元，期內虧損約3.7%

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣宇晴軒6座中層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，日前以900萬元沽出，呎價約18,595元，原業主於2019年2月以約835萬元購入，持貨約3年帳面獲利約65萬元。

●香港置業方文偉稱，長沙灣喜盈高層A室，實用面積約518方呎，兩房連露台間隔，望山景，以約2萬元放約1個多星期後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,700元，以1.83萬元承租，呎租約35.3元。

●中原程智聰稱，長沙灣喜雅2座高層E室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以860萬元成交，呎價約18,655元，新買家為外區客，議價後即入市自用。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3月至今暫錄6宗買賣，平均實用呎價約13,259元，該盤6期恆柏道11號高層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，開價730萬元，以約708萬元成交，呎價約13,910元。

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新界區

●中原陳輝麟表示，青衣區3月累錄6宗二手買賣，藍澄灣佔兩宗最多，屋苑3座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，去年6月放盤價730萬元，期間多次減價，上月最新叫價為640萬元，議價後售632.8萬元，呎價12967元，減幅約13%，新買家為上車客。

●利嘉閣陳志傑稱，青衣青怡花園5座極高層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望海景，放盤約一個月，原先叫價590萬元，經議價後減價27萬元或4.6%，以563萬元沽出，呎價約16,414元。

●中原黎子華指，荃灣柏傲灣1A座低層C室，實用面積約421方呎，一房間隔，享海景，叫價960萬元，有首置用家還價800餘萬元洽購，最近政府宣布放寬按保，買家擔心遲買會貴，追價至902萬元成交，呎價約21,425元。

●美聯何振榮稱，荃灣萬景峯6座中層E室，實用面積約508方呎，享市景，以往同類單位月租可達約2萬元，惟業主見市況調整，下調叫價至約1.9萬元放租，區內客以1.72萬元承租，呎租約33.9元。

●利嘉閣郭永峰透露，葵涌夾屋浩景臺1座高層D室，實用面積約655方呎，套三房間隔，望維港海景，日前於自由市場以815萬元易手，呎價約12,443元，原業主於2018年5月以約765萬元購入，持貨約4年帳面獲利約50萬元，物業升值約6.5%。

●祥益黃文樂表示，屯門寶怡花園1座高層A室，實用面積約480方呎，兩房設計，原業主由叫價590萬元，累減35萬元，區內投資客遂便決定以555萬元購入，呎價約11,563元。

●祥益龍超君指，屯門多寶大廈低層A室，實用面積約246方呎，一房間隔，外區客由於曾經居於屯門，表示熟悉區內環境，而且租金符合預算，遂便決定以9,000元即睇即租，呎租約36.6元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門啟豐園3座高層G室，實用面積約375方呎，兩房設計，原業主由放盤價開始計，累減46.2萬元，外區客遂便決定以513.8萬元購入自用，呎價約13,701元，屬略低於市場價。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊3月累錄約12宗租賃成交，平均實用呎租約23元，麗湖居6座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，月租叫價1.2萬元，議價後以1.1萬元租出，呎租約20.2元，減幅約8%。

●中原鄭浩强表示，大埔康樂園3月暫未錄買賣，租賃暫錄約3宗成交，包括21街雙號屋，實用面積約1,237平方呎，附約1,059方呎花園，開價約4.8萬元，議價後以4.2萬元租出，呎租約34元。

●美聯周南輝透露，大埔昌運中心4座中層D室，實用面積約342方呎，兩房間隔，月前開價約540萬元放售，區內首置客見屋苑距離家人居住地方較近，決定入市自住，議價後以535萬元成交，呎價約15,643元。

●中原徐家倫透露，大埔白石角區本月暫錄約4宗買賣，其中溋玥‧天賦海灣佔兩宗，包括12座地下連花園單位，實用面積約1,214方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,750萬元，議價後以1,680萬元售出，呎價約13,839元，原業主於2012年以約1,632萬元購入，持貨約10年帳面獲利約48萬元，單位升值約2.9%。

●中原陳敬天表示，粉嶺囍逸3月暫錄約1宗租賃成交，單位為2座高層連天台戶，實用面積約745方呎，三房間隔，開價約3.5萬元，議價後以3.3萬元獲承租，呎租約44.3元。

●中原方翰達表示，大埔昌運中心3月暫錄約1宗買賣，屋苑4座中層D室，實用面積約342方呎，兩房間隔，叫價約540萬元，議價後以532萬元沽出，呎價約15,556元，新買家為用家。

●中原侯惠良透露，沙田居屋愉城苑D座低層5室，實用面積約492方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約650萬元，議價後以620萬元轉手，呎價約12,602元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城3月暫錄4宗買賣，較上月同期錄約12宗明顯下降，屋苑12座高層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，上月叫價約710萬元，本月調整至680萬元，日前議價後以660萬元易手，呎價約13,636元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座高層D室，實用面積約398方呎，兩房間隔，單位放盤1星期，原先叫價820萬元，終以817萬元沽出，呎價約20,528元，原業主於2002年8月購入，當時作價196.5萬元，持貨逾19年帳面獲利620.5萬元，期內升值約3.2倍。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田帝堡城8座高層G室，實用面積約873方呎，套三房連工人房間隔，望山景，原先叫價1,250萬元，放盤兩個月，獲買家以1,238萬元承接，呎價約14,181元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城M座中層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，單位放盤3個月，當時叫價870萬元，微減15萬元，以855萬元成交，呎價約15,517元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區3月至今暫錄約15宗買賣，其中新港城H座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以635萬元易手，呎價約17,493元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄透露，清水灣傲瀧25座低層A室，實用面積約968方呎，套三房連平台間隔，望內園景，以1,800萬元成交，呎價約18,595元，原業主於2018年11月以1,746萬元購入，持貨3年辣招期滿，帳面只賺54萬元，單位期內升值約3%。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳嘉悅1座低層H室，實用面積約461方呎，兩房間隔，去年9月放盤，原先叫價920萬元放售，直至去年12月同時放租，惜未獲承接，其後再降至900萬元，新近減至870萬元易手，呎價約18,872元。

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