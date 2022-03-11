美擬中斷與俄貿易關係　俄計劃充公外企資產反制

俄烏戰火持續逾兩周，以歐美為首的對俄經濟制裁行動升級！美國總統拜登擬宣布結束與俄正常貿易關係，旨在為提升俄進口商品關稅清除障礙，且聯合七大工業國(G7)和歐盟一同取消俄國的最惠國待遇，標誌着整個「西方集團」正發動全面的經濟戰。俄國表明不妥協，並祭出反制裁，禁止逾200種商品出口，惟未包括能源，同時充公已撤離俄國的外企資產。有俄國富豪警告，沒收外企資產恐讓俄國回到1917年的悲慘日子！

外媒引述白宮透露，撤俄「永久正常貿易關係」需獲國會支持，現已得到參、眾兩院同意，其他國家也將通過自家程序。這意味着俄國已等同古巴和北韓，各類出口商品將被徵收更高的關稅，此前加拿大已率先行動。數據顯示，俄國對歐洲的出口額佔整體三分之一，美國則僅佔5%。G7成員國日本亦已宣布，自3月18日起，原則上禁止向俄出口高科技產品，總計將半導體和通訊設備等57種產品和技術納入對象，並表明將與歐美協調在軍事、造船和航天等領域進行打擊。

美國財長耶倫就此表示，西方的制裁已對俄國造成毀滅性衝擊，如今其貨幣盧布暴瀉、股市關閉、外匯儲備無法使用，中國雖向俄買了石油，但其角色無法削弱制裁效果，而且以美元和歐元做生意的中國金融機構也憂心遭反制裁。她透露對俄制裁未完，「我們還有一組個人清單，正考慮實施制裁」，惟未透露涉及哪些人。

IMF估嚴重衰退及債務違約

國際貨幣基金組織(IMF)也警告，俄國經濟可能嚴重衰退，債務違約不再是不可能，原因並非無錢，而是動不了外儲，國際對俄國的空前制裁，將使其難以將IMF特別提款權(SDR)轉換為貨幣。俄央行自身也公布調查顯示，今年通脹將加速到20%，經濟恐收縮8%。該國利率已達20%，同時引入資本管制，分析料5年後很可能跌出世界首20大經濟體之列，總量連中國的廣東省或江蘇省也不如。

評級機構惠譽稱，俄債違約迫在眉睫，一年內違約的可能性達71%，5年內為81%。雖然俄國總統普京簽署了命令，允許政府和俄企以盧布償還外幣計價債券，但會牽涉到已被禁用的國際結算系統，令3月16日須支付的1.17億美元債券票息有違約風險。

因此，俄國財長西盧安諾夫表示，西方已發動經濟戰，單方面對俄國的金融義務違約、凍結了黃金和外儲，並設法讓外貿、商品進出口停擺。面對西方集團咄咄逼人，俄國作出反制，宣布對200多項商品祭出口管制，包括今年底前禁止出口飛機、汽車、小麥等，尤其在3月15日至8月31日期間禁出口穀物及食糖。

富翁資產傳轉至杜拜避難

更重要的是，俄國擬將蘋果公司(Apple Inc.)、英特爾(Intel)等59家外企的在俄業務收歸國有。這讓俄國金屬大亨Vladimir Potanin深感擔憂，因沒收外企資產將粉碎投資者數十年積累的信心，將俄國帶回1917年的悲慘革命日子。若關上對外開放的大門，未來數十年日子難過。

同一時間，外媒透露，俄國富翁為免受到波及，正蜂擁將資產轉移到仍歡迎他們的杜拜，同時選擇兌換成虛擬貨幣等非正式交易體制來進行資金移轉。