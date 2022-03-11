高盛：歐洲若斷俄國天然氣　GDP通脹皆不妙

外媒報道，若俄羅斯停止出口天然氣，歐洲經濟將受重創。俄烏戰爭所引發的供應問題，導致全球大宗商品市場的極端波動，最近幾周，石油、鎳和小麥與天然氣一起飆升。

美國本周宣布，將禁止所有俄油及天然氣的進口，英國則表示將在年底前逐步停止進口。歐盟計劃將俄國天然氣進口量減少3分之2，但其舉措並沒有很大，因為歐盟仍過度依賴俄羅斯能源。

高盛認為，任何的天然氣進口中斷行為，都可能對歐元區通脹及GDP產生重大的連鎖反應。

高盛在一份研究報告中指，假設歐洲經濟以下幾種情況，並預估如何影響歐洲經濟：第一，是自去年9月流量減少之後供應並未進一步中斷；第二是經過烏克蘭的天然氣進口在今年底前停止供氣；第三，則是所有俄羅斯對歐洲的管道2022年全部停止。

高盛歐洲首席經濟學家Stehn估計，在供應沒有中斷情況下，2022年整體天然氣價格偏高，可能影響歐元區GDP增長0.6個百分點，英國則是0.1個百分點的壓力。「若俄羅斯停止所有天然氣出口到歐洲，歐元區2022年的GDP增長，或比我們的基本預測下降2.2個百分點，德國下跌3.4個百分點，意大利下跌2.6個百分點，影響相當大。」

在通脹方面，若天然氣停止流經烏克蘭，歐元區總體通脹將比高盛原本預測高出1.3個百分點。

而BCA Research首席歐洲策略師Mathieu Savary則稱，雖然俄國上月與中國達成新協議，每年向中國石油天然氣集團公司額外供應100億立方米天然氣，惟建設天然氣供應管線需時2到3年，因此，完全停供歐洲的可能性不大。