傳中國鎳王不言敗續沽空　鎳價好淡對決有排玩？

今年環球金融市場的「黑天鵝」非俄烏戰事莫屬，更引發大宗商品價格大幅波動。其中，本周初瘋炒倍升的金屬鎳，更導致內地鎳礦生巨頭青山控股捲入被大挾淡倉招至巨虧的危機。不過，外媒報道，其主席項光達對此仍不以為然，更打算堅持做淡不作平倉，意味這場金屬期貨好淡大戶對戰，尚有下文！

外媒引述消息人士指，項光達周四與10家銀行及經紀商開會時表示，其仍然相信鎳價最終向下，所以不諱言繼續做淡，同時有意抵押集團在印尼的部分資產，以便騰出資金周轉應對，跟早前願意「退出做淡」的說法截然不同。

據悉，青山控股現時持有大約15萬噸的鎳淡倉，而一旦倫敦金屬交易所(LME)恢復交易，部分銀行擔心要為此填補足夠保證金，變相重演挾倉事件，或須蒙受數十億美元的損失。此外，倘若青山控股堅持做淡，亦勢必加劇鎳價波動，上演一場好淡友對決的「撕殺大戰」。

李小加為LME停交易「護航」

李小加又提到，當年港交所在買入LME的時候已經制訂了清晰的後續方案，即建立清算所，讓所有會員將清算業務劃歸到LME，這種強勢的一連串的改革組合拳保證了LME的抗風險能力，確保了LME具備應對市場重大波動能力。

大宗商品走勢方面，紐約期油及布蘭特期油周五均曾升逾2%，鋁及銅價格升不足1%。不過，金價微跌，並失守每安士2,000美元關。

商品價飆 全球GDP或失4%

此外，大宗商品交易巨頭托克(Trafigura)最新警告，在俄烏開火之後，由石油到小麥等價格飆升，恐會蒸發全球生產總值(GDP)高達4%。托克首席經濟學家Saad Rahim解釋，由於美英兩國均宣布禁止俄羅斯石油進口，加上國際能源機構(IEA)成員國釋出的6,000萬桶戰備儲油對油市影響有限，所以若然油價今年企穩在每桶100美元樓上，勢將衝擊全球經濟。