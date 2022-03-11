【俄烏戰雲】日企開始撤俄　中韓公司暫仍留下

外媒報道，愈來愈多亞洲公司加入了撤出俄羅斯行列，因制裁使公司難以維持在俄羅斯的營運。

幾天前日本煙草公司還表示在俄羅斯的業務一切照舊，但該公司現在改變了立場，於周四(10日)表示將暫停那裏的投資和行銷。俄羅斯市場佔該公司比重約37%。

迅銷旗下的服裝連鎖店優衣庫暫時關閉在俄羅斯的50家門市，這對創始人柳井正來說是一大轉變 ，他在周一(7日)時承諾會留在俄羅斯，立刻在社交媒體引發了抵制的呼籲，而烏克蘭駐日本大使也痛加批評。

從孟買到東京，亞洲公司有很多理由保護他們在俄羅斯的企業。中國和印度的公司密切遵從政府設定的基調，這些政府迴避譴責俄羅斯總統普京的行動。

中國官員與國有企業討論對俄羅斯能源和大宗商品公司的潛在投資。而大多數在俄羅斯有大量投資的印度能源公司都是國有的，到目前為止，他們對俄羅斯業務未採取任何重大行動。印度石油和天然氣有限公司的海外分支機構ONGC Videsh本月稍早表示，認為制裁不會對出售在俄羅斯生產的原油有影響，將股利匯回國內也未構成任何挑戰。

即使在業務與全球市場緊密結合的美國盟友日本和南韓，仍有少數公司在俄羅斯保持活躍，石油項目和汽車製造商發現很難停止他們花費數十年建立的營運腳步。

但在過去的幾天，愈來愈多的日本公司已確定在俄羅斯的業務難以支撐。化妝品公司資生堂周三(9日)表示，停止向俄羅斯發貨，並停止對該國的新增投資，同時呼籲立即停火。「目睹200萬兒童、婦女和老人於恐慌中逃命並越過邊境進入鄰國，將親人留在烏克蘭，我們深感震驚。」

第一生命研究所首席經濟學家Osamu Tanaka表示，日本公司經常因對人道主義問題的反應不溫不火而受到公司治理專家的批評，但現在正在發生變化。「擁有全球業務的公司尤其容易受到來自消費者和投資者的各種觀點影響。他們在做決策時面臨將人權議題列入考慮的壓力。」

索尼集團公司和任天堂公司周四(10日)決定暫停向俄羅斯發貨。總部位於加州的Sony Interactive Entertainment在同一天表示，俄羅斯的PlayStation商店將停止營業，並「與國際社會一起呼籲烏克蘭實現和平」。

留在俄羅斯的則有日本貿易公司三井物產和三菱商事，他們花了幾十年時間在俄羅斯建立關係，包括薩哈林2號液化天然氣出口項目。根據Wood Mackenzie Lens的數據，日本在俄羅斯能源設施上持有價值約84億美元的投資。

南韓公司也不願退出他們多年來一直專注的市場。現代汽車公司和旗下起亞約佔俄羅斯所有汽車銷量的23%，是該國最大的。來自包括食品和汽車製造商在內的不同韓國公司的至少5名高層表示，這個國家太重要了，不能離開，他們因為這個議題有爭議而要求匿名。

位於香港的政策和企業風險諮詢公司Steve Vickers and Associates行政總裁Steve Vickers說，隨着戰爭持續，這些南韓公司將難以抵抗退出或暫停俄羅斯業務的壓力。「持續的時間越長，他們就越難做到這一點。我們生活在一個新世界：A組和B組。南韓，不管他們喜不喜歡，都會接受。」