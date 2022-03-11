美股反彈　道指升262點

俄羅斯稱與烏克蘭的談判取得進展；加上美國財長耶倫向市場大派定心丸，稱沒有看到經濟衰退風險，市場氣氛亦似乎有改善迹象。道指升262點，至33,436點；標指曾升26點，至4,286點；以科技股為主的納指升77點，至13,207點。

港股夜期表現平平，現報20,499點，升4點、低水55點。市場避險情緒回落，紐約期金跌1.44%，報每安士1,971.6美元；10年期美債孳息率重上2厘。

耶倫稱，對俄羅斯制裁雖推高了通脹，但不致於引發美國經濟衰退。她表示︰「我們擁有良好、強勁的經濟；勞動力市場及商業活動前景看悄。通脹是一個需要解決的問題，但我認為不會出現衰退。」

企業消息方面，中資互聯網券商富途公布，截至去年底止季度收入為16.02億元，按年升35.09%；純利按年倒退6.31%至4.98億元，非公認會計準則（non-GAAP）純利按年倒退3.51%至5.33億元，期末已註冊客戶數目275.12萬。富途同時公布，2023年底止再斤最多5億美元回購股份，股價早段升2.91%。

電動車公司Rivian公布截至去年底止季度業績，期內收入5,400萬美元；虧損按年擴大5.95倍至24.61億美元，就算是撇除了若干項目的non-GAAP純利也按年擴大2.49倍至12.42億美元。不僅如此，該企因應供應鏈限制，現預期今年電動車產量僅2.5萬輛，較去年預測大減一半；其財務總監預期，今年LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）將達47.5億美元，強調如果沒有供應鏈限制，可如期實現5萬輛的產量。Rivian股價早段曾瀉3.3%。

網購平台eBay舉行投資者日，預期明年收入增長5至6%，2024年增速加快到7至8%，屆時每股盈利增速亦會達到15%；同時宣布將推出首個電子錢包，以實現其「技術主導」的業務增長計劃，其股價曾跌1.13%。