世紀聯合揭發前僱員侵佔若干交易資金

中山世紀捷虎主要在中國從事銷售捷豹及路虎品牌機動車、零部件及二手車，以及提供汽車維修服務。目前集團在今年3月初透過其內部恒常監控運作發現與一位客戶之銷售汽車交易的有關收款紀錄有異常情況從而揭發該事件。經內部調查後，中山世紀捷虎已即時向中國警方舉報該前僱員的涉嫌侵佔事項，並依法將其即時解僱。

公司得知，有關中國警方當局已刑事拘留該前僱員。據董事所深知及盡悉，該事件並無影響集團日常營運；據目前證據顯示該事件僅涉及該前僱員，屬個別獨立事件。該事件對集團引起之最終實際損失將視乎調查和起訴結果，董事會將繼續密切評估。就該事件對集團在截至去年12月31日之年度的綜合年度業績的影響而言，公司預算需在上述年度中作出約740萬元人民幣的撥備。

中山世紀捷虎現正積極配合中國警方當局的調查和相關的刑事程序，並計劃向該僱員及(如有)其他涉案人士追討被侵佔的款項及向有關保險公司申索賠償。

董事會將委派由公司全部獨立非執行董事組成之公司審計委員會調查該事件，包括但不限於大力採取一切可用的補救措施和選項，以彌補任何損失，並將該事件造成的任何損害減到最低；外聘專業內控顧問或團隊作營運和內控提升，及檢討集團的內部監控制度防止類似事件再次發生。