中證監擬規定證券違法者財產優先用於承擔民事賠償

為落實民事賠償責任及保障投資者利益，中國證監會聯同財政部就《關於證券違法行為人財產優先用於承擔民事賠償責任有關事項的規定(草案)》諮詢市場。有關規定明確違法行為者所繳納的行政罰款，用於承擔民事賠償責任的具體工作機制。換言之，投資者因企業違法而導致投資損失，可以提出索償。

據有關規定，違反《證券法》規定者，因同一違法行為，需要同時承擔民事賠償責任和繳納罰款行政責任，繳納罰款後剩餘財產不足以承擔民事賠償責任時，向人民法院提起訴訟，獲得勝訴判決或者調解書後，經人民法院強制執行或者破產清算程序分配仍未獲得足額賠償的受害投資者可以提出書面申請。

與此同時，證券糾紛普通代表人訴訟中的訴訟代表人、特別代表人、訴訟中擔任訴訟代表人的投資者保護機構，可以代表受害投資者提出申請。

另外，人民法院出具終結執行裁定書後一年內受害投資者可通過退庫渠道獲得賠償。值得留意的是，中證監表示，一年期限僅是受害投資者提出退庫申請的期限，若受害投資者過期後提出申請，仍可循民事索償。

若多個受害投資者同時申請，將按照申請額比例退付。有關資金自財政部退還至中證監，最後再退還予受害投資者。