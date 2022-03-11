【產經評論】中美金融朝脫鈎　斷米路一拍兩散

自去年中滴滴出行在美上市引發連番風波後，非但惹來中國監管當局出手整治中概股赴海外上市亂象，美國證券交易委員會更推新規，促在美上市的外企提供審計底稿供美方檢查，否則可能3年內被強制退市。如今時值俄烏開戰令東西對立，美國突宣布將5家中企列入強制退市的準名單中，顯然來者不善。中概股頓成炮灰，中企海外融資渠道受阻無疑會阻礙發展步伐，股民也輸得焦頭爛額；惟近年從中企融資賺巨利和積極開拓內地金融業務的華爾街大行都要被斷「米路」。美國此舉是為兩國金融脫鈎鋪平道路，換來的會是兩敗俱傷！

去年底，美證交會收緊對外企的審計要求，須確保其遵守美國法規，否則或強制退市。其實，論大國前景，中國經濟長期保持較快增速，創科等新經濟領域發展蓬勃，中企的增長前景和投資機會吸引全球資金目光；中企的融資需求亦為華爾街創造可觀的收益。中企赴美上市並不是「討飯」，只是有見美國科技發展先進，金融市場成熟，流動性強，能給予新經濟產業較高估值。問題是，中企業務始終在中國內地，須守內地法律，美國若以上市地位作為留難，這些中企別無選擇，只有在美退市。

有中企為了排除不必要的風險，主動提出在美退市，或先尋求在其他市場雙重第一或第二上市，以便為一旦在美遭強制退市作好準備。反正不在美上市，公司業務照樣營運，只是長遠要另謀其他融資渠道。近日美國證交會再出招，將5家中企列入被強制退市的準名單，惟給予抗辯期。其實中美一直就兩地企業審計問題進行協商，時值俄烏局勢緊張，人心惶惶之際，美國打這張牌，好明顯是要向中國施壓，消息更震散在港美上市的中概股，足以達到脅迫的效果。

惟若美國單方面對中企採取行動，最終只會讓中企在美股絕迹，試問美股作為全球最大的股市，若全球第二大經濟體的增長企業缺席其中，還能是一個具代表性的國際金融市場嗎？中美金融硬脫鈎，非但華爾街失去全球最可觀的企業融資客戶來源，在華的金融業務亦要蒙上被反制的風險。美國到底是真想這樣搬石砸腳，抑或不過是大國博弈，討價還價以爭取最大利益的伎倆？市場宜冷靜理性思考，謹慎應對。

由始至終中美合作是互相尊重、互惠互利，而非單向。美國肆意將兩國關係推向脫鈎邊緣，激化東西新冷戰，非但不符合雙方利益，更會破壞全球經濟發展，就放長雙眼，看誰笑到最後！