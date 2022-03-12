東方日報B1：科企受重拳　港股曾瀉811陷深淵

恒指周五甫開市即跌430點，如遭「放血」，一度瀉811點或3.88%，低見20,079點，為2016年6年16日後新低。在內地股市臨近尾市企穩下，恒指收市挫336點或1.61%，報20,553點。國企指數7,000點關失而復得，收報7,060點，跌195點或2.69%。港股全日總成交額增至1,907億元，港股通再錄淨買入38.18億元。

中資科技股可謂腹背受敵，市場憂慮更多在美上市中概股陸續遭強制除牌，同時科企盈利前景備受質疑，龍頭及二線科技股幾乎全軍覆沒，其中阿里再「破底」，一度狂跌8.37%，低見88.05元；美團最多冧12.62%，騰訊曾插6.49%。科技指數跑輸大市，曾瀉近9%，觸及4,040點的歷史新低。

經歷如此慘況，本周恒指再跌1,351點或6.16%，連跌4周，創2020年12月下旬後最長跌浪，期間累瀉4,352點或17.47%，為2008年金融海嘯以來最慘，市值蒸發逾7.14萬億元，比過去兩年香港的本地生產總值(GDP)還要多！

面對美國又拿中企「開刀」，中國證監會周五凌晨出口安撫市場情緒，稱尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量，加強對相關會計師事務所的監管，但反對將證券監管政治化，強調堅持開放合作精神，並相信中美雙方通過共同努力，定能盡快做出符合兩國法律要求的合作安排。外媒亦引述消息指，內地與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)就審計監管的磋商進展順利，有望盡快達成共識。

花旗重申，美國SEC對中企收緊審計監管不是新消息，中概股的美國預託證券(ADR)都可能在未來3年出現除牌風險，建議吸納已在港雙重上市的大型中概股。不過，對於網傳內地下月恢復遊戲版號審批，30款遊戲有望通過審核，遊戲工委已作否認。