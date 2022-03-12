東方日報B1：科企受重拳 港股曾瀉811陷深淵
2022年03月12日 00:13
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港股周五急挫，總成交額逾千九億元。(中新社圖片)
早前美國證交會(SEC)將5隻當地上市的中資概念股納入退市風險名單，由於不少同時在香港上市的中概股是科技股，因此，港股科網板塊周五(11日)首當其衝再遭血洗，其中，阿里巴巴(09988)曾瀉超過8%，跟另外兩大科技股騰訊控股(00700)和美團(03690)齊創超過52周新低，拖累恒生指數創近69個月新低，險些「再下一城」失守20,000點水平！
恒指周五甫開市即跌430點，如遭「放血」，一度瀉811點或3.88%，低見20,079點，為2016年6年16日後新低。在內地股市臨近尾市企穩下，恒指收市挫336點或1.61%，報20,553點。國企指數7,000點關失而復得，收報7,060點，跌195點或2.69%。港股全日總成交額增至1,907億元，港股通再錄淨買入38.18億元。
中資科技股可謂腹背受敵，市場憂慮更多在美上市中概股陸續遭強制除牌，同時科企盈利前景備受質疑，龍頭及二線科技股幾乎全軍覆沒，其中阿里再「破底」，一度狂跌8.37%，低見88.05元；美團最多冧12.62%，騰訊曾插6.49%。科技指數跑輸大市，曾瀉近9%，觸及4,040點的歷史新低。
不過，「北水」加倉個別科企，如美團再淨吸資15.05億元，該股收市跌幅縮至6.1%，科指跌幅也縮至189點或4.27%，收報4,246點，但全周仍瀉逾一成。因被美國SEC點名而觸發股災的百濟神州(06160)、百勝中國(09987)、和黃醫藥(00013)和再鼎醫藥(09688)，跌幅則介乎4.91至9.46%。
經歷如此慘況，本周恒指再跌1,351點或6.16%，連跌4周，創2020年12月下旬後最長跌浪，期間累瀉4,352點或17.47%，為2008年金融海嘯以來最慘，市值蒸發逾7.14萬億元，比過去兩年香港的本地生產總值(GDP)還要多！
面對美國又拿中企「開刀」，中國證監會周五凌晨出口安撫市場情緒，稱尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量，加強對相關會計師事務所的監管，但反對將證券監管政治化，強調堅持開放合作精神，並相信中美雙方通過共同努力，定能盡快做出符合兩國法律要求的合作安排。外媒亦引述消息指，內地與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)就審計監管的磋商進展順利，有望盡快達成共識。
花旗重申，美國SEC對中企收緊審計監管不是新消息，中概股的美國預託證券(ADR)都可能在未來3年出現除牌風險，建議吸納已在港雙重上市的大型中概股。不過，對於網傳內地下月恢復遊戲版號審批，30款遊戲有望通過審核，遊戲工委已作否認。
內地新經濟股受監管拖累之際，疫情亦出現擴散迹象，同屬中概股的攜程集團(09961)更是雙重捱打，一度瀉近14%，收市仍跌9.09%，收報172元，創新低。餐飲股亦當災，海底撈(06862)再尋底，曾冧11.62%，收市跌4.2%；預警去年轉蝕的呷哺呷哺(00520)亦瀉7.84%。