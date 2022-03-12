港股夜期收市險守兩萬關　科技龍頭未止瀉

中資科技股腹背受敵，市場憂慮更多在美上市中概股陸續遭強制除牌，同時科企盈利前景備受質疑，拖累周五(11日)港股期貨夜市未能止瀉。即月恒生指數夜期收報20,057點，跌438點，低水497點，成交38,343張。

即月H股指數夜期收報6,843點，跌213點，低水218點，成交43,235張。

對美國又拿中企「開刀」，中國證監會周五凌晨出口安撫市場情緒，稱尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量，加強對相關會計師事務所的監管，但反對將證券監管政治化，強調堅持開放合作精神，並相信中美雙方通過共同努力，定能盡快做出符合兩國法律要求的合作安排。

外媒亦引述消息指，內地與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)就審計監管的磋商進展順利，有望盡快達成共識。

花旗重申，美國SEC對中企收緊審計監管不是新消息，中概股的美國預託證券(ADR)都可能在未來3年出現除牌風險，建議吸納已在港雙重上市的大型中概股。不過，對於網傳內地下月恢復遊戲版號審批，30款遊戲有望通過審核，遊戲工委已作否認。