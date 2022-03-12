美股道指收跌229點　連挫5周

市場繼續關注俄烏緊張局勢，同時觀望美國聯儲局下周勢將加息，美股3大指數周五(11日)衝高後回落，並以近全日最低位收市。道指周五早段最多升341點，其後走勢反覆回落，收報32,944點，跌229點或0.69%；標指收報4,204點，跌55點或1.3%；納指收報12,843點，跌286點或2.18%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌1.99%、2.88%、3.53%。道指已經連跌5周，為自2019年5月底以來首次。

美國總統拜登周五在白宮發表講話，表示將取消對俄羅斯的永久正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」。取消俄國最惠國待遇之舉，是為美國和盟邦對範圍廣泛的俄國商品徵收關稅鋪路，這將讓早已朝向「深度衰退」邁進的俄國經濟面臨更沉重的壓力。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，俄羅斯總統普京就停火談判發表的正面評論可能是好消息，但鑑於他之前的一些評論都是空泛的，故投資者不確定對此有多大的重視。

美國銀行證券股票和量化策略師Savita Subramanian表示，標指自高位回落12％，表明大部分泡沫已被消除，而現時股市在很大程度上反映了地緣政治衝擊，自2月初俄羅斯和烏克蘭成為報道焦點以來，標指從峰值到谷底下跌了9%，類似於之前宏觀或地緣政治事件中典型的7%至8%的跌幅。

企業消息方面，中資互聯網券商富途公布，截至去年底止季度收入為16.02億元，按年升35.09%；純利按年倒退6.31%至4.98億元，非公認會計準則（non-GAAP）純利按年倒退3.51%至5.33億元，期末已註冊客戶數目275.12萬。富途同時公布，2023年底止再斤最多5億美元回購股份，股價全日下挫8.76%，收報25.74美元。

電動車公司Rivian公布截至去年底止季度業績，期內收入5,400萬美元；虧損按年擴大5.95倍至24.61億美元，就算是撇除了若干項目的non-GAAP純利也按年擴大2.49倍至12.42億美元。不僅如此，該企因應供應鏈限制，現預期今年電動車產量僅2.5萬輛，較去年預測大減一半；其財務總監預期，今年LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）將達47.5億美元，強調如果沒有供應鏈限制，可如期實現5萬輛的產量。Rivian股價全日跌7.56%，收報38.05美元。