惠理基金：歐美制裁俄國利金價

俄羅斯持續攻擊烏克蘭各大城市，歐美亦先後宣布對前者實施一連串制裁措施，資金連日湧入黃金避險。

從歷年的國際戰事來看，雖然軍事衝突往往只會對金價產生短期的利好作用，但隨着俄國多間銀行遭踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統，勢必影響到俄國的石油及其他原材料的出口，令全球供應鏈進一步受到衝擊，通脹有極大機會持續升溫，黃金仍有望成為避險對象。

回顧過去戰爭行情，因為金價已累積一定升幅，故戰爭一旦爆發，金價或出現先升後調整的情況。在2月24日，金價瞬間衝破1,900美元大關，最高曾升至1,976美元，其後俄羅斯正式向烏克蘭開戰，金價一度調整，徘徊在1,900美元水平。

英國傳媒報道指出，俄軍攻打烏克蘭的進度遠較預期慢，平均每日的軍費支出高達150億英鎊，意味着兩國衝突難以持續下去。一旦風險事件不再惡化，預期金價將會展開調整，惟若果通脹失控，交易員及投資者很大機會趁金價回調時大舉趁低吸納，並作長線持有。

俄羅斯作為全球最主要的液化天然氣(LNG)及石油出口國之一，西方國家將部分俄羅斯銀行從SWIFT剔除。為減低對供應鏈的衝擊，美國此前雖然明言會嘗試豁免俄國的原油貿易，但由於不少外國企業因擔心受到懲罰而拒絕與俄國相關的商品進行交易，有分析指，俄國的能源出口於短期內有很大機會受阻。同時，俄羅斯作為全球小麥出口大國，除能源外，俄烏衝突恐令基本金屬及農產品供應出現中斷，帶動相關價格全面上升，勢必令通脹進一步惡化。

如無意外，聯儲局在今個月開展加息周期，即使目前美國通脹已處於半失控狀態，但由於憂慮會對經濟造成重大影響，市場料聯儲局不會大幅加息，近日更有聯儲局官員借俄烏局勢發表鴿派言論，表明毋須於7月前累計加息一厘，估計金價不會出現大幅度的調整。

另一方面，近期美匯指數表現乏力，估計是有資金湧入美國債券市場避險，在美債價格攀升下，美國10年期債息持續由高位回落，從而令美匯受壓繼而有利金價上升，預料短期資金繼續湧入債市的局面不會改變。因此，債息受壓，將會為金價帶來支持。

總括而言，東歐武裝衝突導致全球供應鏈受到衝擊，而聯儲局的貨幣緊縮政策步伐又遠遠落後於通脹，加上環球股市持續出現不同程度的調整，預期黃金仍能發揮避險作用，縱使金價出現先升後回走勢，但在通脹水平仍未受到控制下，料資金趁低流入，相信金價仍能守穩在上升通道當中。