1周10大驚奇︰全球亂局停不了　第三次世界大戰開始？

本周全球集點仍集中在俄烏局勢，戰爭瘋狂推升國際油價、引發了大宗商品市場亂局，其中在倫敦金屬交易所(LME)更發生了事無前例的「挾淡倉」事件。種㮔亂象預示未來局勢隨時進一步升級，除了向來預言神準的印度神童外，金融界專家也預警第三次世界大戰已經來臨！

【1、印度神童示警3大危機 預言第三次世界大戰時間點】

印度神童阿南德對新冠疫情、環球地緣政治發展，甚至金融市場的走向都有一番獨特見解，其準繩度大家亦有目共睹。他最新於3月5日發布影片，當中不僅提到俄烏戰爭，還警告目前世界正面臨3大危機，同時指出第三次世界大戰可能發生的關鍵時間。

阿南德在新影片中表示，俄烏戰爭不只影響俄羅斯及烏克蘭人，也會對全世界的人民造成許多痛苦，而且這些影響很快就會出現，全球將承受重大衝擊，衝突局勢將會迅速升溫。

他認為，烏克蘭有可能變成像阿富汗一樣，成為以戰爭為基調的國家，並令當地國民無所適從，沒有任何庇護或食物，甚至出現剝削兒童和平民的情況，造成販賣兒童、極端貧困及竊盜等，若各國不伸出援手，烏克蘭很可能一步步朝着上述情況前進。

阿南德指出，有一些位於社會金字塔頂端的人，在光鮮亮麗的外表下有着惡意計劃，大眾必須小心許多政治衝突，以避免成為受害者。今日的烏克蘭，明天可能會是印度或巴基斯坦、印度或中國，最後演變成整個世界一起發動戰爭，開啟第三次世界大戰。阿南德指出，是政治階層的人正在引導這一切。

阿南德以占星術說法解釋，「卡拉薩爾帕瑜伽(又稱「印度星盤」)」正在運行，今年3月到4月間，會有一個破壞性更大的系統性災難，尤其是地緣政治方面將更危險，危機也會進一步升級。

不過，阿南德肯定，現在不會發生第三次世界大戰，但在2029年到2032年之間很有可能爆發，改變世界政治版圖。最後，阿南德指出，3大危機，即「新冠疫情、地緣政治及能源危機」，是全世界正面臨的災難，一定要更加小心。

事實上，他在早前的影片中特別點出接下來的「3月16日」，將是一個非常重要的日子，在這個時間點過後，會出現強大的「卡拉薩爾帕瑜伽」現象，巨變會令市場重新洗牌，回歸平衡，呼籲投資者要遠離市場，因「炒賣」日子或因而宣告完結。

相比起悲觀的經濟預言，阿南德對黃金相當睇好，早於去年已建議買入，而近期金價表現的確不俗，他指出4月13日到22日間，金價會攀升。

【2、基金大亨：第三次世界大戰恐已開始】

除了擅長星象學的印度神童發出警告外，就連向來洞悉先機的美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）近日也直言︰「第三次世界大戰很可能已經開始了」。俄羅斯的每次勝利都會讓普京的野心擴大，2008年入侵格魯吉亞，國際社會卻保持沉默、2014年併吞克里米亞，每一次的勝利都助長普京的野心，「他在考驗我們，而我們每次都沒有通過考驗。」

阿克曼曾經在2020年1月，即美國最初出現新冠確診患者時就警告「地獄即將來臨」，更呼籲全國封鎖30天，惟當時他的言論未受到重視。其後他大舉做淡股市，成功在美股因疫情恐慌而暴跌時大賺一筆。

阿克曼也表示，解決烏克蘭危機的關鍵始終在中國，如果中國介入並促成真正的停火和解決方案，烏克蘭可以同意永不加入北約，俄羅斯也能撤軍並脫離制裁。

他又指，北約可以向烏克蘭提供最好的武器、情報和無人機，能夠讓北約不需要踏足戰場就能協助烏克蘭。「擁有正確武器和資源的烏克蘭人已經證明，他們擁有贏得戰爭所需的一切，除非普京發動核武」，但他也認為，北約不採取更多行動的原因，似乎是害怕激怒普京，但事實上西方國家已經激怒普京了。

【3、傳中國鎳王不言敗續沽空 鎳價好淡對決有排玩？】

今年環球金融市場的「黑天鵝」非俄烏戰事莫屬，更引發大宗商品價格大幅波動。其中，本周初瘋炒倍升的金屬鎳，更導致內地鎳礦生巨頭青山控股捲入被大挾淡倉招至巨虧的危機。不過，外媒報道，其主席項光達對此仍不以為然，更打算堅持做淡不作平倉，意味這場金屬期貨好淡大戶對戰，尚有下文！

外媒引述消息人士指，項光達周四(10日)與10家銀行及經紀商開會時表示，其仍然相信鎳價最終向下，所以不諱言繼續做淡，同時有意抵押集團在印尼的部分資產，以便騰出資金周轉應對，跟早前願意「退出做淡」的說法截然不同。

據悉，青山控股現時持有大約15萬噸的鎳淡倉，而一旦倫敦金屬交易所(LME)恢復交易，部分銀行擔心要為此填補足夠保證金，變相重演挾倉事件，或須蒙受數十億美元的損失。此外，倘若青山控股堅持做淡，亦勢必加劇鎳價波動，上演一場好淡友對決的「撕殺大戰」。

李小加又提到，當年港交所在買入LME的時候已經制訂了清晰的後續方案，即建立清算所，讓所有會員將清算業務劃歸到LME，這種強勢的一連串的改革組合拳保證了LME的抗風險能力，確保了LME具備應對市場重大波動能力。

大宗商品走勢方面，紐約期油及布蘭特期油周五(11日)均曾升逾2%，鋁及銅價格升不足1%。不過，金價微跌，並失守每安士2,000美元關。

【4、傳大摩有交易員忽然離職 因虧損數千萬美元】

每當金融市場波動之時，散戶投資者「爆倉」乃常見之事，但當專業的交易員也「出事」，所產生的影響絕對不容小覻。外媒引述知情人士透露，在摩根士丹利股票部門負責股息交易的Hamza El Hassani將離職，因為他之前負責的交易出了問題。其中一位知情人士指，與他相關損失不到5,000萬美元。El Hassani沒有回覆相關傳聞；摩根士丹利的一位代表亦拒絕置評。

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球市動盪，部分交易員措手不及，考驗他們的對沖。原本走勢同步的一些產品，被一系列國際制裁打亂，原本安全的押注變得不安。出現巨虧並不罕見，往往不會因而導致離職。

一位知情人士表示，最近幾周的市場不確定性衝擊華爾街的股息交易，導致一些部門面臨意外虧損。根據經紀行業記錄，El Hassani自2017年一直於大摩工作；之前曾在德意志銀行及法國興業銀行工作。

【5、麥樸思：俄烏爆發戰爭 兩個原因中國將受惠】

有「新興市場教父」之稱的傳奇投資者麥樸思(Mark Mobius)接受外媒訪問時稱，中國將成為俄烏戰爭的受惠者。原因有二，首先，俄國會增加與中國的貿易活動。其次，有大量資金流入中國股市尋求避風港，協助A股擺脫熊市。其最近仍堅持該看法不變。

麥樸思料，俄國市場至少要一年才能重開，投資者需要更長時間觀望，才會考慮重返當地市場。

【6、美財長耶倫：制裁俄羅斯負面後果「無可避免」】

美國財政部長耶倫周四表示，盟國對俄羅斯實施制裁帶來的負面後果「無可避免」。

她接受媒體訪問時表示，俄羅斯經濟是世界第11大經濟體，同時俄羅斯是向歐洲出口石油和天然氣的主要出口國，這種依賴意味到歐洲特別容易受到能源價格上漲的影響。

她還提到，由於「俄羅斯正在發生的事情」，美國的全國平均天然氣價格顯著上漲。然而，她不認為大多數歐洲盟友會禁止進口俄羅斯石油。

【7、經濟學人智庫：俄烏戰事持續 全球糧食價格飆升】

經濟學人智庫(EIU)表示，俄烏戰火將對全球糧食供應產生重大影響，預計今年糧食平均價格將在去年上升40%的基礎下，再漲逾30%，穀物和植物油價格升勢尤其顯著。若戰事持續至少數月，預計在今年大部分時間農產品價格將持續高企。

EIU文章指出，俄羅斯和烏克蘭是全球主要穀物出口國，共佔全球小麥、玉米及葵花籽油貿易量的30%、17%及逾50%。烏克蘭大部分的穀物和葵花籽油出口，是通過黑海港口輸出，但目前多個港口已關閉，料未來數月可能仍無法使用。

另外，全球3大貨櫃箱航運公司地中海航運公司(MSC)、馬士基(Maersk)和達飛集團(CMA CGM)，因應美國和歐盟對俄實施的制裁，已暫停進出俄羅斯的貨運，這些因素皆令全球農產品價格飆升，全球牲畜和肉類市場亦會受到牽連。

【8、趁大冧市撈底？埃利安警告難有必勝把握】

俄羅斯入侵烏克蘭震盪股市，不少投資者都想趁機進場撈底。安聯首席經濟顧問埃利安警告，投資者不該在俄烏衝突時進場，應該要在反彈階段時調整投資組合，並對任何買入行為更加謹慎。

他表示，除非投資者能夠分辨出俄羅斯總統普京能否就衝突找到出路，否則投資者應該利用這個機會準備選股，而非趁現在的大跌撈底進場，並希望立刻出現長期的升浪。

他又警告，俄烏衝突的影響將隨時間推移加劇，給市場帶來更大的不確定性和波動。他提醒投資者，在現在狀況下能成功撈底的把握不大，除非衝突緩和，否則市場不會出現更大幅的反彈，即使緩和了，市場也可能面對混亂情況。

【8、俄烏戰火導致日本發生「搶蟹潮」】

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家對俄實施一系列制裁，惟同時亦波及日本當地餐廳及食材進口商。外媒報道，有日本食材進口商表示，當地業界已開始一場「螃蟹爭奪戰」，螃蟹價格自3月初以來飆升近20%。

據日本水產廳資料顯示，該國有60%的螃蟹進口來自俄羅斯，若相關限制持續，將導致螃蟹難以從俄國進口，令價格進一步飆漲。報道指，全球大多數航空公司被禁止或取消飛越俄烏兩國上空，令往返歐亞的航班數量減少，嚴重影響亞洲航運物流，尤其依賴航空運輸的新鮮食品及海鮮。

【9、惠譽再降俄國信貸評級 分析料最快下月中違約】

國際信貸評級機構惠譽(Fitch)日前將俄羅斯債信評等再降6級，由B降至C，只差1級就將列入「違約」級別。

事實上，惠譽與其他主要評級機構一樣，月初已將俄羅斯評級下調至垃圾級別，而C評級更反映惠譽認為主權違約「迫在眉睫」。

惠譽補充，新評級是因為最新烏俄戰爭發展已進一步削弱俄羅斯償還政府債務的意願。面對西方進一步制裁，俄羅斯採取選擇性不支付主權債務的可能性提高。

摩根士丹利分析師Simon Waever表示，俄國最快可能於4月15日違約，因為屆時是俄國2023與2043年美元公債支付利息的30天寬限期到期。

【10、股市震盪機會降臨？大摩CEO：別人恐懼時要貪婪】

俄烏戰火令全球股市劇烈震盪，令投資者心慌慌。摩根士丹利行政總裁James Gorman向投資者提供建議時稱，「當其他人都害怕時，你得變得貪婪；當其他人都貪婪時，你就得當心」。

Gorman表示，現在市場波動性很高，大家都很害怕，但這也意味機會已降臨，並表示這就是市場機制，但從長遠來看，仍將呈現上升走勢，因此他一點也不擔心。

他又認為，美國聯儲局現在面臨一個真正的困境，通脹正上升，而不是暫時。隨着戰爭、石油及商品價格飆升等，通脹將會進一步升溫。所以，問題只是變得更大，而不是更小。

他認為，美國聯儲局有雙重任務，即是管理失業率以實現充分就業，目前美國失業率約為 4%，並將通脹率保持在2%，但目前並沒有。因此，他認為當局必須提高利率。