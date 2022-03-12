致富智庫：NFT真係咁易賺？新手入場風險不可不知...

近年NFT熱潮席捲全球，且接連錄得天價成交，遂吸引不少名人、明星，甚至投資欠奉的市民加入，圖分一杯羹。投資NFT看似獲利豐富，不過相關騙案亦正在增加，新手入門宜做足功課防範風險，以下逐項講解...

【何謂NFT？】

NFT全寫是Non-fungible token，即「非同質化代幣」，是一種虛擬資產，能夠以加密形式把特定資訊存放於區塊鏈，藉此代表該物的擁有權，可透過網上交易平台進行買賣。

我們經常聽到的比特幣、以太幣等屬於「同質化」(fungible)代幣，指擁有相同外在價值則可以互換。與虛擬貨幣不同，NFT是「非同質化」(non-fungible)代幣，意味它是獨一無二，不能與其他資產互換，並可當成無法複製的收藏品。因此，NFT存在稀有價值，相當於加密版的限定「閃卡」。

【如何判斷NFT價值？】

每個NFT都是獨特，並不能以公司盈利指標如純利及市盈率等去分析。要判斷NFT是否值得買，綜合市場的看法，最基本可考慮以下因素，包括：1)一件物件供應愈稀缺，價值理論上也愈高，稀有度是NFT是否具投資價值的關鍵因素之一；2)網上有些工具可根據某個NFT具有的最稀有的特性進行排名，有助發掘具潛力的收藏品；3)可留意開發NFT項目的團隊背景，以其過往的成績、背後的投資者等來推斷NFT是否有價值和值得入手。

【NFT入門四部曲】以下以Opensea為例作介紹，循從4個步驟開戶：

●步驟1：揀合適交易平台

要參與NFT的買賣，需要利用交易平台，市場上有眾多選擇。OpenSea為現今最大的NFT交易平台，商品涵蓋藝術、音樂、域名、虛擬世界、交易卡、收藏品、體育和功能性資產九大類。

●步驟2：建加密貨幣錢包

投資者開戶前，首先要創立用以太幣(ETH)交易的加密貨幣錢包，例如Metamask、 Coinbase Wallet。第2步是進入Opensea官網，將錢包連結至Opensea。完成上述程序後可準備交易。你可於利用OpenSea瀏覽頁面和搜索功能，在平台上購買、交易、創建和出售NFT。

●步驟3：搜索買入或講價

假設你是想購買NFT，只要在搜索空格內輸入你要購買的NFT便可。選定想購買的NFT之後，點擊「Buy now」就可用賣方的定價買入，也可以點擊旁邊的「Make an offer」，與賣方講價。

●步驟4：上架轉售搵真銀

部分人視NFT為投資工具，若你也有相同想法，藉着買入知名度高的NFT後想再提高價格轉售，又或有意將自家創建的NFT放上平台「賺一筆」，可以再次將商品在NFT平台上架拍賣，等待「有心人」買走商品；但要留意，商品在NFT平台上架可能需要繳交手續費用，收費則視乎各個平台而定。

除Opensea外，也有其他NFT平台可參考，如Lootex、Oursong、Nifty Gateway、Binance等，有興趣可自行摸索。

【投資NFT風險大】

虛擬資產投機性高，存在於虛擬世界的NFT亦然，其價格取決於受其關注度、開發者的名氣、稀有度等。由於背後無沒有太多實質支持，價格波動性極高，當NFT商品被炒作時，價格可以一飛沖天。相反，它亦可以在瞬間變得不值一文。雖然坊間常有投資NFT賺大錢的消息，但投資有賺有蝕，切勿盲目高追買入，小心成為被割韭菜的對象。

隨着NFT價值攀升，參與者與日俱增，自然成為不法分子新目標。NFT藝術品曾發生被駭客入侵、甚至盜走相關NFT事件。

有些駭客會模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，誘騙投資者提供敏感資料，又或引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站，從中竊取所有的虛擬貨幣。因此，NFT玩家們要小心核實發送人的身分及連結，記緊勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料。

另外，用家要避免把所有資產放在同一交易所或加密貨幣錢包之餘，亦要小心選擇備份儲存NFT資產的「錢包」，以減低風險。專家建議，該錢包必定要設置密碼保護，並經常更新錢包軟件，定期檢查存儲裝置功能。