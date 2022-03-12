印度央行出手！勒令Paytm支付銀行停收新客

隨着電子支付普及，全球政府對金融業的監管與日俱增。印度央行突然出手，下令當地最大的數碼錢包營運商Paytm旗下的Paytm支付銀行立刻停止接納新用戶，理由是「觀察到該行存在某些重大監管問題」。

印度央行指令Paytm任命審計公司，對Paytm支付銀行的資訊科技系統進行全面的系統審計。在印度央行審閱審計公司出具的報告後，將決定是否允許其重新開始接納新客戶。

Paytm是印度最大的電子錢包營運商，而該公司於的支付銀行業務在2015年獲得牌照，並在2017年底投入營運。

支付銀行(Payment Bank)是印度金融監管制度下的其中一種銀行業務方式，支付銀行的營運規模較小，不涉及任何信用風險。簡單來說，它可以進行大部分銀行業務，但不能墊付貸款或發行信用卡；但可以發行記帳卡(debit card)、接受活期存款(最高10萬盧比)，提供匯款服務、移動支付、轉帳、購物、網上銀行和第三方資金轉賬等其他銀行服務。

外媒報道指，今次監管行動，令Paytm支付銀行把轉型為小型金融銀行(SFB)的計劃遇阻。Paytm原先計劃在今年8月申請SFB牌照。