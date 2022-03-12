呃佣金已過時？內地金融業驚現新式騙案　組隊應聘詐取底薪

提到涉及金融業的騙案，多數不外乎用不良銷售手法騙客戶落單，或是與外人串通騙公司佣金。不過，正所謂「騙徒手法層出不窮」，近日內地媒體報道了一款針對私募基金的新式詐騙手法，目標竟然不是公司佣金或客戶的「血汗錢」，而是每月數千至過萬元人民幣的「底薪」...

內地傳媒報道，近日有多家中小型私募機構透露，疑似遭遇了「職業銷售詐騙」，一些新招聘的銷售部門員工自稱能夠找來更多客源，說服公司招聘其團伙。這些員工入職後雖然會定期進行工作匯報，卻沒有實效。有機構私下交流後發現，這些員工居然同時在多家私募機構擔任銷售職位，就是為了獲得多家私募基金提供的底薪。

此事日前被網上曝光後，又有更多私募發現疑似遭遇了類似詐騙。報道引述知情人士透露，早在去年，公安部門就已經對此案進行了立案，目前已經掌握了十幾家私募機構提供的證據。

有私募基金負責人透露，有員工入職時業績與公司對賭，承諾每個月銷售額可達1,000萬元人民幣以上，更是「天天詳細匯報，報告內容全部是大客戶」，惟實際上客戶都是找人假扮的，這些員工更同時在多家公司掛名任職。「假如一家公司試用期底薪8,000元人民幣，他們可以同時找10家私募簽約。」

另有業內人士指出，一些小型私募基金為了節省開支，同意了員工不交社保金的要求，這樣就很難發現員工存在同時任職於多家機構的情況，導致該騙局在業內屢試不爽。

最誇張的是，有一家私募基金在2個月內招聘了逾60人，最後發現全都是這種「光拿底薪不幹活的」，並且在多家公司同時入職。相關人士稱︰「一個月光成本就有五六十萬。每個人都會帶一兩個客戶來，但是客戶都是假的。」