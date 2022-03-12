機構料明年5G手機晶片成本減半　推動相關應用普及

市場研究機構Counterpoint預期，5G系統單晶片(System On a Chip,SoC)平均價格有望在今年底至明年初跌至20美元，隨着大量生產降低成本，將會促進5G應用的普及。

Counterpoint研究總監Jeff Fieldhack表示，5G技術已從售價550美元以上的高階智能手機市場，開始普及到250至550美元的中階機市場。目前5G SoC平均價格介乎40至50美元，但可望在今年稍晚至明年初大幅降價，跌幅或逾一半，此現象有助手機製造商以低價生產5G手機。

數據顯示，2021年全球零售智能手機當中，僅有42%支援5G網絡，Counterpoint預期這一比例會在今年升至54%，並在明年升至66%。

目前，美國電訊商Consumer Cellular僅供應售價約349美元以上的5G手機，不過，該公司預計會在6月推出售價199美元的5G手機，並在明年初推出約150美元的5G手機。

在全球範圍內，售價不到200美元且有5G功能的手機不足5%。市場研究機構Canalys認為，未來數年來平價手機支援5G的比例會增至80%以上。