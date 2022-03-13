陳樂怡：越柬解封代工廠產能復常 宜關注呢隻代工龍頭...
2022年03月13日 05:15
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阿聯酋可能支持石油輸出國組織及盟友增加產量，加上俄烏局勢或有改善，油價上周曾經由高位回落。市場逐步消化地緣政治消息，由於局勢反覆，預計油價仍會在高位徘徊，對整體經濟及企業盈利帶來壓力。儘管內地降準呼聲再起，但由於外圍不明朗因素眾多，投資者續抱有戒心，限制港股反彈力度，恒指初步上試21,300點。
板塊方面，內地適度超前開展基礎設施投資，交通基建板塊將會受惠，投資者可留意具防守性兼高派息的公路股。其中，越秀交通基建(01052)去年收入按年增長27%，純利大增8.1倍。全年派息61港仙，派息率56.9%，派息比率會繼續保持在50至60%。公司分拆基建REITS之後，亦有助加快資金回籠。管理層指，除了個別地方，內地出行需求基本上已恢復，料整體較疫情前恢復90%至95%。出行需求恢復，將可改善營運表現。
Adidas第4季純利按年增33%，其中大中華淨銷售跌19%，惟相信今年大中華區可錄「中單位數」增長。事實上，新彊棉事件自去年3月爆發，打擊國際體育品牌銷售。再者，2021年東南亞疫情嚴峻，工廠生產活動、物流網絡大受影響，國際品牌新品數目有限，只能以舊貨促銷應市。目前消費者抵制行動告一段落，國際體育品牌步入低基數季節。同時越南、柬埔寨已解封，代工廠產能恢復正常，產品組合重上正軌，建議關注國際品牌代工龍頭申洲國際(02313)今年復甦步伐。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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