陳樂怡：越柬解封代工廠產能復常　宜關注呢隻代工龍頭...

阿聯酋可能支持石油輸出國組織及盟友增加產量，加上俄烏局勢或有改善，油價上周曾經由高位回落。市場逐步消化地緣政治消息，由於局勢反覆，預計油價仍會在高位徘徊，對整體經濟及企業盈利帶來壓力。儘管內地降準呼聲再起，但由於外圍不明朗因素眾多，投資者續抱有戒心，限制港股反彈力度，恒指初步上試21,300點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)