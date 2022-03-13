曜熊理財：股票基金已見底？轉入貨幣基金是時候？

俄烏戰爭自爆發以來，全球股市都出現大幅波動，隨着風險資產的拋售情緒暫告段落，以及油價兩位數跌幅的助力，全球股市迎來集體強勁反彈，環球股票基金是不是已見底？

這情形跟新冠疫情相近，投資者還記得後疫情時代股市大幅反彈，但今次情形不一樣，主要是俄烏之間問題短期難以解決，美國及其西方盟友也不想這場戰爭這麼快完結，令股市反彈難度更大，短期內金融市場仍會波動。

其次，新冠疫情爆發時，世界各國政府央行紛紛出手拯救市場和經濟體。全球央行在2020年向市場注入的大量流動性，刺激股市大漲，但現在全球央行已沒有能力再為市場注入流動性，預計美國聯儲局將開始其緊縮周期，將為3年以來首次加息。

俄烏戰爭未來勢必會打擊全球多國經濟增長，並將處於歷史高位的通脹推得更高，有可能使經濟陷入衰退，而新冠疫情影響還未過去，對投資者來說，這種類型的滯脹風險難以應付。

面臨通脹飆升和金融狀況收緊的雙重局面。令投資者陷入困境。今年以來的油價漲幅仍然可觀，小麥交易價格接近歷史高位，所有這些因素都在煽動通脹，各國央行可能被迫採取行動。當股市反彈時，可能是減持股票基金並轉入貨幣基金的時候。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉