郭家耀：創科實業未來業績續強勁　前景值得看好？

公司2大業務包括核心電動工具和地板護理業務，其中佔整體收入超過90%的核心電動工具，去年收入119.6億美元，按年增長37%。電動工具產品Milwaukee、 Ryobi DIY及 Ryobi戶外園藝工具業務，均錄得雙位數增長。近年管理層不但積極擴大MILWAUKEE的產品組合，亦着力投資環保充電式產品開發，以減少碳排放及噪音污染。目前MILWAUKEE 及RYOBI均為充電式產品市場的領導者，好像RYOBI系列的充電式剪草機及鏟雪機，以環保充電式鋰電池技術，取代傳統汽油驅動產品。另外，地板護理及清潔業務收入達12.42億美元，按年增長14.79%，佔收入貢獻9.4%。

公司收入主要來自北美洲和歐洲市場，若以銷售地區分析，收入貢獻達77%的北美市場，去年收入102.25億美元，按年增長33.66%；而歐洲收入19.51億美元，按年增長41.1%，收入貢獻14.8%。公司表示未來將重點拓展其他地域市場，積極在美國以外地區建立業務，相信此策略日後有助集團業務增長。

特別一提是公司去年的存貨周轉日由120日增至134日，主要是集團為免業務受商品價格上升帶來的影響，對庫存作出果斷投資，尤其考慮到公司高增長勢頭。因此，策略性維持較高的庫存量，以減少通脹風險及重要產品組件短缺的影響，令生產線得以保持運作暢順。

儘管近期市場關注環球通脹升溫，加上俄烏衝突，令供應鏈緊張，原料價格將繼續上升，並為製造業帶來巨大生產壓力，而未來各國央行加息，亦將增加經營環境不確性。不過，由於公司產品創新能力強，每年都會推出多款新穎和高質量產品，產品不斷迭代，有效保持行業領先地位，繼續擴大佔有率，加上審慎的供應鏈管理和生產計劃，不但減低產品元件短缺影響，亦有助提升產品定價能力，向用家轉嫁成本上脹的影響。公司早前亦表示，將實現2022年上半年的內部績效目標，相信未來業績將持續表現強勁，前景值得繼續看好。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)