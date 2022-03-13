傳中國低價買入俄能源資產　救助還是討便宜？

俄羅斯入侵烏克蘭戰火不斷升級，歐美一直加大對俄經濟制裁，逼使其盡快停火。外媒報道，外界一直以為中國是俄國突破西方制裁的窗口，惟中國的「作用」根本無法取代西方。反而歐美緊盯想幫助俄羅斯的中國企業或金融機構，已揚言會作出制裁。即使俄方面臨困境，中國亦「欲救無從」。

報道指出，儘管2020年中國佔俄羅斯全部原油出口的32%和液化天然氣出口的17%，還可能透過在西方沒有合法存在的小型銀行，使用盧布及人民幣交易，抑或允許俄羅斯央行使用其持有的人民幣，但中國也害怕引發與美國的直接對抗，即使視俄羅斯為重要盟友，到需要出手幫助時，始終是舉棋不定。

相反，中國目睹俄羅斯的慘況後，最優先事項避免遭到反噬，並且從中吸取教訓。包括改善其支付系統，並通過投資大宗商品等方式，將其3.2萬億美元的儲備資產從西方貨幣和帳戶中分散出來，例如讓外國公司和政府在中國自己的資本市場上發行更多證券，從而為中國開展新的資產池。

報道指，中國除了重新安排龐大的外匯儲備外，也不忘趁機佔俄國便宜。隨着麥當勞及殼牌等西方公司撤離俄羅斯，中國公司可能會在俄羅斯尋找做生意的機會。外媒日前披露，一些中企正在關注俄羅斯廉價能源資產，伺機而動。